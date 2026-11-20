Самая известная бегемотиха мира Фиона, которая родилась зимой 2017 года в зоопарке Цинциннати (штат Огайо, США), умерла. Она проглотила вязаную шляпу одного из посетителей, которая случайно упала в вольер, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 ноября 2026 года, стало известно из Instagram зоопарка.

"С глубокой скорбью мы сообщаем вам о страшной новости: Фиона не выжила, несмотря на многочисленные попытки наших замечательных ветеринаров и команды смотрителей помочь ей преодолеть то, что в итоге обернулось неотложным медицинским состоянием". Зоопарк Цинциннати

Как сообщается, ветеринарный персонал сделал все возможное, чтобы помочь Фионе после того, как на прошлой неделе она проглотила шляпу, случайно оказавшуюся в ее вольере.

"Несмотря на многократные попытки извлечь шляпу из ее организма, в конечном итоге это оказалось непосильной задачей. Сегодня команда провела необходимые поддерживающие процедуры в попытке спасти ее, но они не увенчались успехом, и она не пришла в себя. Мы знаем, что эта новость потрясет всех членов нашего сообщества, так же как и нас самих". Зоопарк Цинциннати

Сотрудники зоопарка с прошлой недели боролись за жизнь Фионы, о чем делились в своих соцсетях.

Поклонники самой знаменитой бегемотихи с разных уголков планеты выразили свои соболезнования зоопарку Цинциннати. Они заявили, что известие о смерти Фионы разбило их сердца:

"Так грустно! Мы думаем обо всех ее смотрителях".

"Мы глубоко сожалеем о вашей утрате. Посылаем любовь преданной команде врачей Фионы и всем, кто ее любил".

"Это просто разбивает сердце, мы искренне сожалеем о вашей утрате. Передаем всю нашу любовь вашей команде и всему сообществу".

"Мы посылаем любовь и добрые мысли смотрителям Фионы, ветеринарам и всем, кто заботился о ней и наблюдал, как она растет. Это действительно разбивает сердце".

"Дорогие любители животных, нам очень тяжело. Посылаем вам много сил и утешения. Спасибо, зоопарк Цинциннати. Спасибо, бегемотиха Фиона. Мы всегда будем любить тебя".

"Наши сердца с командами зоотехников и ветеринаров, которые каждый день любили и заботились о Фионе. Преданность, необходимая для того, чтобы дать животному такую жизнь и сопровождать его до самого конца, ощущается сообществами зоотехников повсюду. Пожалуйста, берегите себя, мы посылаем вам огромную любовь".

"Наши сердца со всей семьей зоопарка Цинциннати, которая скорбит о потере Фионы. Она покорила сердца людей по всему миру и вдохновила многих своей невероятной историей. Ее вклад и наследие никогда не будут забыты. Передаем наши глубочайшие соболезнования и любовь ее преданной команде ухаживающих и всем, кто знал и любил ее".

Отметим, что бегемотиха Фиона из зоопарка Цинциннати прославилась после того, как в январе 2017 года родилась на шесть недель раньше срока и весила всего около 13 кг – значительно меньше обычного новорожденного бегемота. Врачи и смотрители зоопарка круглосуточно боролись за ее жизнь, а фотографии и видео взросления Фионы публиковались в соцсетях и набирали миллионы просмотров: люди по всему миру следили за ее выздоровлением и полюбили ее за жизнерадостный характер.

24 января 2026 года Фионе исполнилось 9 лет.

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