В Сингапуре охранники спасли велосипедистку от роя разгневанных пчел. Трое мужчин бросились на помощь женщине, которую во время поездки преследовали и ужалили более десяти насекомых, сообщает Zakon.kz.

Сама пострадавшая пыталась отогнать назойливых насекомых, размахивая руками, пишет Mothership. Когда из этого ничего не вышло, охранники подозвали женщину к себе и позволили воспользоваться находившимся неподалеку садовым шлангом.

После этого пострадавшей вызвали скорую помощь.

Местное управление национальных парков со своей стороны сообщило об обнаружении улья малайских медоносных пчел – впоследствии его убрали.

Тем временем в Тихом океане на островах Кука во время экскурсии по сноркелингу погибла 45-летняя туристка из Австралии. Женщина участвовала в организованном заплыве с морскими черепахами у побережья острова Раротонга.