Охранники защитили женщину от разгневанных пчел в Сингапуре
Фото: pixabay
В Сингапуре охранники спасли велосипедистку от роя разгневанных пчел. Трое мужчин бросились на помощь женщине, которую во время поездки преследовали и ужалили более десяти насекомых, сообщает Zakon.kz.
Сама пострадавшая пыталась отогнать назойливых насекомых, размахивая руками, пишет Mothership. Когда из этого ничего не вышло, охранники подозвали женщину к себе и позволили воспользоваться находившимся неподалеку садовым шлангом.
После этого пострадавшей вызвали скорую помощь.
Местное управление национальных парков со своей стороны сообщило об обнаружении улья малайских медоносных пчел – впоследствии его убрали.
Тем временем в Тихом океане на островах Кука во время экскурсии по сноркелингу погибла 45-летняя туристка из Австралии. Женщина участвовала в организованном заплыве с морскими черепахами у побережья острова Раротонга.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript