В США казнь 70-летнего заключенного в Техасе затянулась более чем на час, а после введения препарата мужчина почти три минуты кричал от боли. Тюремные власти утверждают, что все процедуры провели по правилам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 ноября 2026 года газета The Washington Post, Рейнальдо Деннеса приговорили к высшей мере за убийство и ограбление, совершенные в 1996 году.

В тюрьме Хантсвилла медики долго не могли попасть в вену, чтобы поставить капельницу.

Когда смертельную дозу препарата все же ввели, осужденный начал стонать, молить Бога забрать его и повторял, что так быть не должно.

Журналист AP Майкл Грачик, присутствовавший на казни, отметил, что этот случай резко отличался от сотен других приговоров, которые он видел ранее.

"Он стонал от невыносимой боли", – рассказал репортер о состоянии осужденного после введения препарата.

Представители тюрьмы заявили о соблюдении регламента и предположили, что мужчина мог преувеличивать или симулировать боль.

Сама смертная казнь через инъекцию вновь оказалась в центре внимания после срыва приведения приговора в отношении Кристы Пайк в Теннесси в сентябре этого года.