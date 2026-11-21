В Малайзии 65-летний отец пятерых детей погиб после нападения тигра во время сбора бамбука в лесу. Это уже вторая смертельная атака хищника в этом районе за последние два месяца, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Bernama, трагедия произошла в лесу Лата-Серай близ деревни Кампунг-Бавонг, примерно в 60 км от города Ипох. Представитель коренного народа оранг-асли Нга Итам, который в одиночку воспитывал пятерых детей, скончался на месте.

О случившемся на своей странице в Facebook рассказал глава комитета по развитию сельских районов и пищевой промышленности штата Перак Датук Мохд Золкафли Харун.

Информацию о гибели сельчанина ему передал начальник полицейского участка Линтанга.

"Это уже второй случай почти за два месяца, когда житель района Сунгай-Сипут погибает в результате нападения тигра", – отметил он.

Он также напомнил, что предыдущая трагедия произошла 21 сентября 2026 года, когда житель деревни Кампунг-Таконг стал жертвой хищника во время сбора ротанга в лесу.

Ранее в Индии тигр насмерть растерзал 38-летнего фермера, который отправился собирать траву для скота. Хищник напал на мужчину со спины, а затем протащил его тело почти на 500 метров в густые заросли.