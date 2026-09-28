#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+10°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+10°
$
441.77
502.38
5.23
Мир

Тигр отгрыз ноги грибнику и раскидал их по лесу

Тигр, хищник, природа, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 04:56 Фото: pixabay
Рабочий из Индии пострадал во время нападения дикого тигра в лесу. 45-летний грибник ушел в лес рано утром. Его долго не было, поэтому семья забила тревогу, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, родные пропавшего вместе с односельчанами искали родственника до ночи. Поиски возобновили даже утром.

Спустя почти сутки мужчину без признаков жизни все же обнаружили. Ноги погибшего были отделены от туловища, а одну из них утащили дальше на 12 метров.

"Сотрудники полиции и лесной охраны провели осмотр места происшествия и составили соответствующий протокол", – сообщается в публикации.

Как выяснили специалисты, во время сбора грибов на мужчину напал тигр.

После произошедшего семье пострадавшего выплатили часть компенсации, остальную сумму они получат после оформления всех необходимых документов.

Инцидент обеспокоил местных жителей, так как многие ходят в этот лес за дровами и сезонными плодами.

Ранее слониха убила четырех человек: "телепат животных" заявила, что узнала причину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Индия
08:31, 26 мая 2026
Тигр растерзал четырех женщин в Индии
тигр
13:00, 03 сентября 2026
Путин рассказал о встрече с тигром
тигр, хищник
11:58, 28 декабря 2024
В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назым Кызайбай на Азиатских играх в Японии
04:50, 29 сентября 2026
"Поднимемся снова": Назым Кызайбай прокомментировала вылет с Азиатских игр в Японии
Сборная Казахстана по футболу во время тренировки перед матчем со Словакией
04:18, 29 сентября 2026
Сборная Казахстана провела финальную тренировку в Кошице перед матчем со Словакией
Жанибек Алимханулы после очередной победы на профи-ринге
03:52, 29 сентября 2026
"У меня там много болельщиков": Алимханулы выбрал место для боя за чемпионский титул
Джош Хокит на фотосессии от UFC
03:20, 29 сентября 2026
"Это всё фейк": Джош Хокит обвинил Аспиналла в симуляции травмы ради ухода в бокс
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: