Тигр отгрыз ноги грибнику и раскидал их по лесу

Рабочий из Индии пострадал во время нападения дикого тигра в лесу. 45-летний грибник ушел в лес рано утром. Его долго не было, поэтому семья забила тревогу, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, родные пропавшего вместе с односельчанами искали родственника до ночи. Поиски возобновили даже утром.

Спустя почти сутки мужчину без признаков жизни все же обнаружили. Ноги погибшего были отделены от туловища, а одну из них утащили дальше на 12 метров.

"Сотрудники полиции и лесной охраны провели осмотр места происшествия и составили соответствующий протокол", – сообщается в публикации.

Как выяснили специалисты, во время сбора грибов на мужчину напал тигр.

После произошедшего семье пострадавшего выплатили часть компенсации, остальную сумму они получат после оформления всех необходимых документов.

Инцидент обеспокоил местных жителей, так как многие ходят в этот лес за дровами и сезонными плодами.

Ранее слониха убила четырех человек: "телепат животных" заявила, что узнала причину.