Отец пятерых детей погиб, спасая тонущих в пригороде Актау

Мужчина спас троих человек вблизи Актау, но сам утонул. У героически погибшего мужчины осталось пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет региональное издание Lada, трагедия произошла в минувшие выходные на побережье Каспия. 39-летний житель села Курык Ерлан Шонтабаев погиб в районе одной из баз отдыха в пригороде Актау, спасая молодых людей. Родным мужчины вручили благодарственное письмо от имени руководителя ДЧС региона.

Родственники погибшего мужчины рассказали, что в тот злосчастный день Ерлан Шонтабаев отдыхал на берегу моря вместе с друзьями. В компании не употребляли алкоголь. Рядом находилась другая группа отдыхающих – две девушки и двое парней. Во время купания девушки начали тонуть. Им на помощь бросился один из их друзей, второй молодой человек начал звать на помощь.

"Услышав крики о помощи, Ерлан Шонтабаев, не раздумывая, ринулся в воду. Он сумел спасти девушек, но, когда пошел вытаскивать парня, тот, вероятно, в панике схватился за ногу Ерлана Шонтабаева, и оба ушли под воду", – рассказывают близкие.

Спасатели сообщили, что по прибытии на месте происшествия установлено, что в море утонули двое мужчин, которые пытались спасти двух тонущих девушек. Они сумели выбраться на берег самостоятельно, состояние их удовлетворительное.

"Тело одного из мужчин 1986 года рождения было обнаружено в 10 метрах от берега и извлечено на сушу. Второго погибшего 2001 года рождения нашли и достали из воды в 00:05. Его тело находилось на глубине 1,5 метра в 10-15 метрах от берега", – значится в сводке ДЧС региона.

У мужчины остались супруга и пятеро детей, самому младшему было всего три месяца.

Накануне с Ерланом Шонтабаевым простились в селе Курык. Кроме родных и близких, на похоронах присутствовали спасатели, которые выразили семье соболезнования и вручили супруге погибшего благодарственное письмо.

"За проявленный героизм и самоотверженность семье Ерлана выражена благодарность от имени руководителя ДЧС Мангистауской области Мурата Муханова", – сообщается в информации.

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