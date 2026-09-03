Путин рассказал о встрече с тигром

Президент РФ Владимир Путин во время поездки по лесу на Дальнем Востоке пересекся с тигром, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

"Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Ну, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит", – рассказал Путин

Он назвал тигра хозяином тайги. Экологическое благополучие и сохранение природы, по словам президента РФ, являются важными задачами для Дальнего Востока, пишет "Пятый канал".

Известно также, что Россия поделилась тиграми с Казахстаном. В мае 2026 года в Казахстан доставили четыре амурских тигра, отловленных в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животных разместили в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В июне стало известно, как назвали новых обитателей Казахстана. А в августе в дикую среду выпустили тигрицу по имени Үміт. 1 сентября генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, когда к ней выпустят самца. А двух тигрят планируют выпустить в дикую природу весной 2027 года.