В США 38-летняя беременная женщина пробежала семь марафонов за один год. Последний забег в Нью-Йорке она завершила на 34-й неделе беременности, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Nypost, практикующий медработник и консультант по управлению Дирдри Кин финишировала на Нью-Йоркском марафоне с результатом 4:06:55.

До этого она уже пробежала шесть крупных мировых стартов из серии World Marathon Majors – в Токио, Бостоне, Лондоне, Сиднее, Берлине и Чикаго.

После свадьбы с мужем Брайаном в прошлом году спортсменка не ожидала скорого пополнения в семье и включила в график на 2026 год 11 стартов. Однако после мартовского марафона в Токио и апрельских забегов в Бостоне и Лондоне тест показал беременность.

"Кин решила продолжить бегать, но исключила из расписания триатлон Ironman и ультрамарафон. Акушер-гинеколог разрешил ей участвовать в забегах при условии соблюдения водного баланса, правильного питания и прекращения нагрузок при первых судорогах", – говорится в сообщении.

В Сиднее спортсменка бежала на 25-й неделе беременности, в Берлине – на 29-й, а в Чикаго – на 31-й. Самым волнительным стал домашний старт в Нью-Йорке: трасса проходила всего в квартале от медицинского центра Weill Cornell в Верхнем Ист-Сайде, где Кин планирует рожать.

"Я понимала, как странно бежать марафон на 34-й неделе, но знала свой уровень подготовки и хорошо чувствовала свое тело", – сказала Кин.

На счету Кин уже 74 марафона и ультрамарафона, включая World Marathon Challenge 2023 года – семь марафонов на семи континентах за семь дней, где она стала самой быстрой женщиной.

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