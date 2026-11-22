В Мангистауской области 51-летняя Кумисай Палекеева родила дочь благодаря процедуре ЭКО. Девочка, которую назвали Арией, стала для супругов долгожданным чудом после тяжелой утраты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 ноября 2026 года издание Lada.kz, малышка появилась на свет 17 ноября в областном перинатальном центре "Ана мен бала" весом 3 400 граммов и ростом 52 сантиметра.

Операцию кесарева сечения провела врач Жапырак Епенова. По словам медиков, беременность протекала легко, а сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Впервые Кумисай стала матерью еще 31 год назад – в 1995 году, позже в семье родились еще двое детей. Однако после страшной трагедии супруги остались вдвоем. Спустя время они решились на ЭКО.

"После того как дом опустел, я решила: хотя бы с помощью ЭКО выношу и рожу ребенка, чтобы рядом была опора и забота, чтобы жить ради него, стремиться к чему-то в жизни", – поделилась Кумисай.





Женщина признается, что поначалу не верила, что сможет выносить ребенка в своем возрасте, но поддержка врачей и близких помогла пройти этот путь.

Пол будущего ребенка супруги узнали уже на первом доплер-УЗИ, а имя для дочери выбрал отец. Впервые услышав крик малышки, мама испытала невероятное счастье и теперь благодарит всех за теплые пожелания.

Примечательно, что Ария – не единственное пополнение в семье в этом году: в сентябре пара также усыновила 13-летнего мальчика.

Ранее ведущая британского телеканала GB News, врач Рене Хендеркамп сообщила в прямом эфире, что ждет третьего ребенка. На момент объявления ей 59 лет, а срок беременности составляет 12 недель.