"Чтобы было ради кого жить": 51-летняя казахстанка родила после трагедии
Как пишет 22 ноября 2026 года издание Lada.kz, малышка появилась на свет 17 ноября в областном перинатальном центре "Ана мен бала" весом 3 400 граммов и ростом 52 сантиметра.
Операцию кесарева сечения провела врач Жапырак Епенова. По словам медиков, беременность протекала легко, а сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Впервые Кумисай стала матерью еще 31 год назад – в 1995 году, позже в семье родились еще двое детей. Однако после страшной трагедии супруги остались вдвоем. Спустя время они решились на ЭКО.
"После того как дом опустел, я решила: хотя бы с помощью ЭКО выношу и рожу ребенка, чтобы рядом была опора и забота, чтобы жить ради него, стремиться к чему-то в жизни", – поделилась Кумисай.
Женщина признается, что поначалу не верила, что сможет выносить ребенка в своем возрасте, но поддержка врачей и близких помогла пройти этот путь.
Пол будущего ребенка супруги узнали уже на первом доплер-УЗИ, а имя для дочери выбрал отец. Впервые услышав крик малышки, мама испытала невероятное счастье и теперь благодарит всех за теплые пожелания.
Примечательно, что Ария – не единственное пополнение в семье в этом году: в сентябре пара также усыновила 13-летнего мальчика.
Ранее ведущая британского телеканала GB News, врач Рене Хендеркамп сообщила в прямом эфире, что ждет третьего ребенка. На момент объявления ей 59 лет, а срок беременности составляет 12 недель.