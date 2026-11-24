Бывшая рекордсменка мира по фридайвингу среди женщин в дисциплине "свободное погружение" Жанин Грасмейер скончалась на 34-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, о смерти нидерландской спортсменки сообщила ее семья в соцсетях. Грасмейер умерла 16 ноября 2026 года в возрасте 33 лет. Причина ее смерти не раскрывается.

В 2013 году Грасмейер в возрасте 20 лет установила мировой рекорд, совершив погружение на глубину 90 метров в Каламате (Греция). На тот момент она была самой молодой женщиной, установившей мировой рекорд по фридайвингу.

Несколько дней спустя это достижение превзошла россиянка Наталья Молчанова на чемпионате мира, погрузившись более чем на 91 метр. В 2016 году Грасмейер вернула себе мировой рекорд, покорив глубину 92 метра – этот результат продержался два года.

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