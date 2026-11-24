Организаторы конкурса "Мисс Вселенная Вьетнам – 2026" лишили Нгуен Куинь Ань титула победительницы из-за нарушений договоренностей, сообщает Zakon.kz.

По данным VietnamNet, о лишении короны 18 ноября 2026 года объявил глава оргкомитета Фам Зуй Кхань. Ранее модель отстранили от выступлений под титулом на шесть месяцев, однако ей дали возможность исправить ситуацию.

По словам организаторов, Куинь Ань посетила мероприятие без согласования, а также появилась на презентации другой управляющей компании, где объявили о подписании эксклюзивного контракта. В оргкомитете посчитали, что эти действия нарушили договоренности и нанесли ущерб репутации конкурса.

Сама девушка ранее сообщала о проблемах с психическим здоровьем и необходимости взять паузу для отдыха и лечения. Она также заявила, что пока не может подписать договор на управление карьерой.

Куинь Ань завоевала корону 2 октября в Хайфоне, обойдя 29 участниц. Это была ее вторая попытка выиграть конкурс: в 2024 году она стала первой вице-мисс "Мисс Вселенная Вьетнам".

А в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан проходит 75-й конкурс "Мисс Вселенная". На нем казахстанка покорила сцену гигантскими крыльями золотого беркута.

