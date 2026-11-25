В Турции река Дегирмендере в городе Ризе на северо-востоке страны внезапно приобрела ярко-красный цвет, сообщает Zakon.kz.

По данным Moneycontrol, необычное изменение цвета произошло 21 ноября 2026 года. Местные жители заметили багровую реку и начали снимать происходящее на видео. Кадры распространились в социальных сетях и вызвали обеспокоенность в связи с возможным загрязнением окружающей среды.

🔴🇹🇷 مشهد غريب في ولاية ريزا (Rize) شمال شرقي تركيا، حيث تحولت مياه مجرى مائي في منطقة ديرمينديري (Değirmendere) إلى اللون الأحمر، في ظاهرة أثارت التساؤلات حول أسبابها. ولم يتضح حتى الآن سبب تغير لون المياه. #Turkey #Rize #Değirmendere https://t.co/3M2NfKEr9V — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 21, 2026

Позже власти провели проверку и установили, что частная чайная фабрика сбрасывала в реку отходы. Предприятие оштрафовали в соответствии с экологическим законодательством Турции. Специалисты также взяли пробы воды, чтобы определить состав и степень загрязнения. Результаты проверки пока не озвучены.

A stream in Turkey mysteriously turned bright red, leaving residents baffled. Local authorities investigated and traced the unusual color to an unauthorized discharge of wastewater from a tea factory. https://t.co/paWizjFVvF — AccuWeather (@accuweather) November 24, 2026

Река Дегирмендере проходит через жилые районы и впадает в Черное море. Поэтому загрязнение вызвало опасения по поводу воздействия на окружающую среду.

Окончательные последствия инцидента станут ясны после лабораторного анализа.

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