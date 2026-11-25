Крупный пожар на дороге в Египте привел к массовым жертвам
Как пишет Egyptian Gazette, министр здравоохранения и народонаселения страны Халед Абдель Гаффар распорядился перевести расположенные поблизости больницы в режим повышенной готовности. К спасательной операции привлекли 39 машин скорой помощи.
Министерство социальной солидарности также направило к месту происшествия своих сотрудников и представителей Египетского Красного Полумесяца. Они должны оценить ситуацию и оказать пострадавшим необходимую помощь.
Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles. The death toll has now risen to more than 30, according to the Health Ministry.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
Ранее сообщалось, что в Актобе прогремел взрыв в кафе.