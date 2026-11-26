В Бостоне (США) сотрудники иммиграционной и таможенной полиции задержали уроженца Сальвадора, который незадолго до этого выиграл миллион долларов в лотерее, сообщает Zakon.kz.

По данным The Boston, Ариэль Антонио Веласкес-Моралес незаконно въехал в США в мае 2013 года. В апреле 2014 года иммиграционный судья постановил выдворить его из страны, но ему удалось скрыться. И вот 18 ноября 2026 года нелегальный мигрант выиграл 1 млн долларов благодаря моментальному билету игры, купленному в магазине. Для победы ему удалось составить 11 слов на первом же билете.

21 ноября его фотография с чеком на крупную сумму появилась в соцсетях организаторов лотереи, а 24 ноября счастливчика задержали сотрудники иммиграционной полиции.

Отмечается, что Ариэль Веласкес-Моралес выбрал единовременную выплату и сразу получил 650 тысяч долларов (296,8 млн тенге) до вычета налогов вместо полного миллиона. Что теперь будет с этими деньгами, официально не сообщается. При этом правила лотереи Массачусетса позволяют покупать билеты и получать выигрыши совершеннолетним независимо от гражданства и иммиграционного статуса.

Примечательно, что власти сообщили о задержании мужчины и опубликовали его фотографию с выигрышным чеком, ранее размещенную самой лотереей.

Welcome to the ERO Boston lottery! Where illegal aliens and sanctuary politicians are out of luck, and the law-abiding citizens of New England are always the winners! — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

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