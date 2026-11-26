Жительница Новосибирска долгое время переписывалась с "китайским актером Сюй Каем", из-за которого влезла в долги и заложила квартиру, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала 112, женщина познакомилась в социальных сетях с человеком, который представился китайским актером. За два года женщина поверила в чувства актера к ней и перевела ему больше 2 млн рублей (11,1 млн тенге). Деньги якобы требовались для организации встречи, покупки авиабилетов и оплаты других расходов.

Сообщается, что средства поступали на счета разных людей. Чтобы продолжить общение с возлюбленным, женщина брала кредиты, а ее квартира оказалась в залоге.

По данным издания, последний перевод она сделала 11 ноября 2026 года, после чего "актер" перестал отвечать. При этом она ни разу не видела собеседника даже по видеосвязи, а все общение велось на английском языке исключительно в переписке.

А в США сотрудники иммиграционной и таможенной полиции задержали уроженца Сальвадора, который незадолго до этого выиграл миллион долларов в лотерее.

