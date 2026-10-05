"Выплата родившимся до 1991 года": казахстанка влезла в долги на 10 млн тенге, желая заработать

Жительница Северо-Казахстанской области хотела получить выплату от банка, но в итоге влезла в долги на 10 млн тенге, которые отдала мошенникам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) СКО 5 октября 2026 года рассказали, что все началось, когда 60-летняя сельчанка увидела объявление в Instagram: якобы один из банков обещает выплаты всем, рожденным до 1991 года. Она подала заявку, указав свое имя и телефон.

"Вскоре ей позвонил человек, который представился специалистом брокера "Goldmans Group" (к слову, такое название имеет реально существующее предприятие, производящее хлебобулочные изделия). Он предложил женщине зарабатывать на инвестициях. Следуя его указаниям, сельчанка открыла "торговый счет", на который перевела 100 долларов, взятых в рассрочку на банковском сервисе", – рассказали в ДП.

В дальнейшем около месяца с ней на связи была женщина, которая называла себя "аналитиком" и давала "рекомендации по "инвестициям". Потерпевшая уговорила участвовать в "раскрутке" своего супруга. Они истратили все накопления и набрали кредитов в разных банках, прежде чем поняли, что стали жертвами кибераферистов. Сумма ущерба составила 10 млн тенге.

По данном факту полицейские установили несколько человек, которые были в мошеннической схеме дропперами.

"После разъяснения стражей порядка потерпевшие подали иск в гражданский суд о возмещении ущерба с дропперов", – отметили в ДП.

Полицейские отмечают, что схема обмана с "инвестициями" не самая распространенная (с начала года в СКО зарегистрировано 16 таких мошенничеств), однако нередко влечет особо крупный ущерб.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.