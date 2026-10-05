#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

"Выплата родившимся до 1991 года": казахстанка влезла в долги на 10 млн тенге, желая заработать

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:30 Фото: polisia.kz
Жительница Северо-Казахстанской области хотела получить выплату от банка, но в итоге влезла в долги на 10 млн тенге, которые отдала мошенникам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) СКО 5 октября 2026 года рассказали, что все началось, когда 60-летняя сельчанка увидела объявление в Instagram: якобы один из банков обещает выплаты всем, рожденным до 1991 года. Она подала заявку, указав свое имя и телефон.

"Вскоре ей позвонил человек, который представился специалистом брокера "Goldmans Group" (к слову, такое название имеет реально существующее предприятие, производящее хлебобулочные изделия). Он предложил женщине зарабатывать на инвестициях. Следуя его указаниям, сельчанка открыла "торговый счет", на который перевела 100 долларов, взятых в рассрочку на банковском сервисе", – рассказали в ДП.

В дальнейшем около месяца с ней на связи была женщина, которая называла себя "аналитиком" и давала "рекомендации по "инвестициям". Потерпевшая уговорила участвовать в "раскрутке" своего супруга. Они истратили все накопления и набрали кредитов в разных банках, прежде чем поняли, что стали жертвами кибераферистов. Сумма ущерба составила 10 млн тенге.

По данном факту полицейские установили несколько человек, которые были в мошеннической схеме дропперами.

"После разъяснения стражей порядка потерпевшие подали иск в гражданский суд о возмещении ущерба с дропперов", – отметили в ДП.

Полицейские отмечают, что схема обмана с "инвестициями" не самая распространенная (с начала года в СКО зарегистрировано 16 таких мошенничеств), однако нередко влечет особо крупный ущерб.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
09:28, 16 января 2026
Реклама в интернете стоила двум сестрам 10 млн тенге
Свыше 10 миллионов тенге потеряла акмолинская пенсионерка, желая заработать на фейковой бирже
17:47, 25 февраля 2026
Свыше 10 миллионов тенге потеряла пенсионерка, желая заработать на инвестициях
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
10:49, 07 сентября 2026
"Квартира по госпрограмме": казахстанка отдала знакомой 10 млн тенге и ждала два года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас в прыжке на корте
16:20, Сегодня
Карлос Алькарас камбэком оформил выход в финал "пятисотника" в Токио
&quot;Спартак&quot; - &quot;Барыс&quot;
15:55, Сегодня
"Крутой матч": российский критик Шевченко в очередной раз восхитился игрой "Барыса" в КХЛ
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
15:37, Сегодня
"Лучшие шансы": российский сайт GoTennis - об итогах US Open для Елены Рыбакиной
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
15:17, Сегодня
Михаил Кравец из "Барыса" улучшил своё положение в рейтинге тренеров КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: