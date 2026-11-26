В США специалисты выловили редкого ярко-желтого налима во время плановой проверки водоема. Необычный окрас связан с редкой особенностью организма, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание People. По данным издания, сотрудники группы по изучению водных инвазивных видов поймали налима в гавани Осуиго.

Обычно этот вид имеет темно-оливковую или бурую спину и бока с темными пятнами, а также белое или бледно-желтое брюхо.

"Пойманная особь отличалась ксантизмом – редким биологическим явлением, которое придает насыщенный желто-оранжевый оттенок и встречается у диких рыб гораздо реже альбинизма или меланизма", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что окрас рыбы мог "заставить померкнуть даже самую яркую осеннюю листву".

Налим попался биологам во время планового мониторинга инвазивных видов на участке между Великими озерами и системой каналов штата Нью-Йорк, хотя сам вид для этих мест коренной.

Рыба оказалась не только необычной на вид, но и истощенной. После вскрытия и гистопатологического анализа в ветеринарном колледже Корнеллского университета специалисты выявили у нее карциному, множественные поражения кожи и легкую паразитарную инфекцию в почке.

Эксперты считают, что эти данные помогут выяснить причины развития такого рака у вида и понять, почему сокращается его численность.

Ранее в Шотландии 11-летний школьник поймал с берега гигантского ската весом почти 100 кг. Трофей стал одним из крупнейших в истории детской рыбалки.