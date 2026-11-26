В Бразилии домашний пес спас двухлетнюю девочку, которая начала тонуть в бассейне. Момент спасения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Daily Mail. Инцидент произошел в городе Шапада-дус-Гимарайнс неподалеку от Куябы. Мать девочки, персональный тренер Гладисса Филбидо, рассказала, что семья отдыхала в доме невестки, где живет золотистый ретривер по кличке Тереза.

По словам женщины, она на секунду отлучилась за куском торта, а старшая дочь Николли пошла за ванночкой для собаки.

"В этот момент двухлетняя Майте спустилась по ступенькам, поскользнулась и ушла под воду, поскольку, по словам самой малышки, просто решила нырнуть", – говорится в сообщении.

Ретривер тут же бросился в воду, и девочка сумела ухватиться за собаку, чтобы держаться у поверхности. Затем к бассейну подбежали мать и сестра, которые вытащили ребенка в безопасное место.

Гладисса опубликовала запись с камер в соцсетях, чтобы предупредить других родителей об опасности у воды.

"За две секунды может случиться трагедия", – подчеркнула она.

Малышка не пострадала, а позже в сети появились кадры, где она беззаботно играет со своей четвероногой спасительницей.

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