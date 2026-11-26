В Мексике вооруженные преступники на мотоциклах застрелили 26-летнего футболиста и тренера после игры. В результате инцидента пострадал еще один человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Daily Mail. Трагедия произошла днем на футбольных полях La Estrella в городе Ирапуато.

Бывший профессиональный игрок Луис Альберто Риос Чавес по прозвищу Эль Море общался примерно с десятью друзьями после товарищеского матча, когда подъехала банда.

"По предварительным данным, один из стрелков крикнул прозвище спортсмена, тот обернулся, после чего нападавшие открыли огонь и скрылись на мотоциклах. Риос погиб на месте, а шальная пуля задела одного из его друзей – пострадавшего экстренно доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В 2019 году 26-летний спортсмен становился чемпионом в составе клуба третьего дивизиона "Атлетико Сан-Франсиско-дель-Ринкон" (Los Brujos), затем играл на любительском уровне за Arandas FC и работал тренером в футбольной академии Loros.

Клуб Arandas FC в память о нем добавил черную ленту на аватарку в соцсетях, а один из родственников написал: "Мой мальчик, лети высоко, мой чемпион, так больно. Мама ждет тебя".

Полиция продолжает расследование, мотивы нападения пока не установлены, о задержаниях не сообщается.

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