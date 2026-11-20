В Туркестане вынесли приговор ученице девятого класса, которую признали виновной в жестоком убийстве 20-летнего парня. Девушка заранее купила нож, расправилась со знакомым в заброшенном здании и подожгла тело, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 ноября 2026 года сайт "Седьмого канала", преступление произошло в мае этого года в городе Ленгере Туркестанской области. Тело молодого человека нашли в заброшенном здании, а вскоре по подозрению в убийстве задержали девятиклассницу.

По версии следствия, школьница продумала расправу заранее и купила нож за день до случившегося.

"Ножом, который она приобрела за день до преступления, девушка несколько раз ударила потерпевшего в область грудной клетки и оставила его на месте происшествия. Убедившись, что потерпевший скончался, она купила в магазине спички и растворитель – легковоспламеняющуюся жидкость, используемую в строительстве. После этого вернулась на место преступления и подожгла тело погибшего", – говорит судья Даурен Мадалиев.

В ходе судебного разбирательства осужденная заявила, что мужчина якобы пытался ее изнасиловать. Однако эти доводы не подтвердились. Школьницу признали виновной по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за умышленное убийство.

Суд назначил ей восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание девушка будет в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних.

16 ноября 2026 года в Актобе на ул. Нурлы Тан обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, рано утром на месте происшествия был слышен выстрел. По данному факту было возбуждено уголовное дело.