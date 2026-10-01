Вооруженный мужчина по ошибке застрелил известного спортсмена в баре
Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла в одном из баров бразильского мегаполиса. Вооруженный мужчина подошел к спортсмену и несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся.
По словам очевидцев, нападавший искал обидчика своего сына.
"Ему сообщили, что разыскиваемый мужчина был одет в зеленую футболку. По роковому стечению обстоятельств Кристиано Фигейра в тот вечер также был в футболке зеленого цвета", – говорится в сообщении.
Спортсмен получил как минимум три огнестрельных ранения. Друзья оперативно доставили пострадавшего в ближайшую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось – от полученных травм мужчина скончался. У погибшего осталась семилетняя дочь.
Местная полиция ведет активный поиск подозреваемого, но на данный момент никаких арестов произведено не было.
Погибший боец преподавал в социальном проекте и помогал менять жизни людей. Его супруга, спортсменка Беатрис Гомес, назвала мужа лучшим другом, прекрасным отцом и пообещала стать чемпионкой в память о нем. Брат погибшего Витор призвал привлечь убийцу к ответственности и назначить ему максимальный срок.
Ранее сообщалось, что бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег.