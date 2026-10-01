Вооруженный мужчина по ошибке застрелил известного спортсмена в баре

31-летний боец муай-тай Кристиано Гонсалвеш Фигейра погиб в результате стрельбы в Рио-де-Жанейро. Как выяснилось, спортсмена застрелили по ошибке из-за цвета его футболки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла в одном из баров бразильского мегаполиса. Вооруженный мужчина подошел к спортсмену и несколько раз выстрелил в него с близкого расстояния, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся.

По словам очевидцев, нападавший искал обидчика своего сына.

"Ему сообщили, что разыскиваемый мужчина был одет в зеленую футболку. По роковому стечению обстоятельств Кристиано Фигейра в тот вечер также был в футболке зеленого цвета", – говорится в сообщении.

Спортсмен получил как минимум три огнестрельных ранения. Друзья оперативно доставили пострадавшего в ближайшую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось – от полученных травм мужчина скончался. У погибшего осталась семилетняя дочь.

Местная полиция ведет активный поиск подозреваемого, но на данный момент никаких арестов произведено не было.

Погибший боец преподавал в социальном проекте и помогал менять жизни людей. Его супруга, спортсменка Беатрис Гомес, назвала мужа лучшим другом, прекрасным отцом и пообещала стать чемпионкой в память о нем. Брат погибшего Витор призвал привлечь убийцу к ответственности и назначить ему максимальный срок.

Ранее сообщалось, что бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег.