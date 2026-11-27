По данным министра юстиции Турции Акына Гюрлека, в рамках расследования, связанного с фондовым рынком, заморожены активы стоимостью около 13 млрд турецких лир (порядка 256 млн долларов), которые были выведены в девять стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по его словам, по делу проходят 632 подозреваемых. В 91 компанию назначены попечители, и эти предприятия переданы под управление Фонда страхования сбережений Турции (TMSF). Также наложен арест на имущество и заморожены банковские счета 181 юридического и 551 физического лица.

Принято решение о конфискации 1 867 автомобилей, четырех воздушных и трех морских судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, а также 378 объектов недвижимости. Арест наложен и на доли участия в 307 компаниях.

Министр отметил, что заморожены активы в иностранной валюте общей стоимостью около 13 млрд лир (256 млн долларов) были выведены подозреваемыми в Великобританию, Швейцарию, Люксембург, Бахрейн, Грецию, Германию, Чехию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Он подчеркнул, что запущены процедуры правовой помощи для перевода этих средств на счет фонда при TMSF. Гюрлек также сообщил о добровольном возврате средств. По его словам, от 85 человек возвращено в общей сложности 44 млрд 580 млн лир (880 млн долларов).

Ранее сообщалось, что доллар еще немного подорожал на торгах 26 ноября.