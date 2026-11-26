На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,85 тенге (+0,48).

Курс российского рубля поднялся до 5,58 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,94 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,4-458,5 тенге, евро – по 500,7-505,2 тенге, рубли – по 5,25-5,35 тенге.

Мировые цены на нефть на биржах растут 26 ноября.

Так, январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $95,33 за баррель, что на 0,76% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,88%, до 84,42 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 458,57 тенге, евро – 501,54 тенге, рубля – 5,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 ноября, можно здесь.