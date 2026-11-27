Австрийский музыкант Петер Халупар, выступающий под псевдонимом Beda mit Palme, получил награду "Waste Hero" ("Герой отходов") за необычную экологическую инициативу. С 2019 года 37-летний исполнитель собрал уже около 90 тыс. выброшенных на улицах окурков, сообщает Zakon.kz.

Изданию Kronen Zeitung музыкант признался, что поначалу окружающие не воспринимали его увлечение всерьез. Однако со временем, когда количество собранных окурков стало расти, отношение к его деятельности изменилось.

Халупар не отправляется специально на поиски мусора, а собирает окурки по пути и ежедневно фиксирует результаты, отмечая дату, место и количество находок.

Изначально он руководствовался заботой об окружающей среде, но позже решил превратить собранные отходы в арт-проект. Музыкант планирует организовать выставку, когда количество окурков достигнет 100 тысяч. Пока коллекция хранится в герметичных пластиковых контейнерах в его репетиционной комнате. По словам Питера, со временем окурки начинают разрушаться.





"Я подумал: от помешательства на кликах к помешательству на окурках. Кроме того, считаю, что искусство может приносить и практическую пользу", – объяснил музыкант.

Экологическую инициативу отметил и министр по вопросам окружающей среды Верхней Австрии Штефан Кайнедер. По его словам, выброшенный окурок может загрязнить до 1000 литров питьевой воды.

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