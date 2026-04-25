События

Собрали более 2 млн тонн отходов: министр экологии подвел промежуточные итоги акции "Таза Қазақстан"

Ерлан Нысанбаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 13:19 Фото: Акорда
По данным министра экологии и природных ресурсов, за два года реализации инициативы главы государства "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр Ерлан Нысанбаев:

  • ежегодно в акциях принимают участие порядка 6,5 млн человек, включая 780 тыс. волонтеров;
  • с 2021 по 2025 год в лесном фонде посажено 1 648,4 млн сеянцев на площади свыше 1 млн гектаров;
  • в населенных пунктах за 5 лет посажено 18,4 млн деревьев при плане 15 млн.

В ходе мероприятия из Аксу-Жабаглинского природного заповедника в режиме видеоконференцсвязи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и эковолонтер Аида Маканбай, с набережной реки Жайык – аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и экоактивист Нурсултан Сарсенбаев, из Восточно-Казахстанской области – аким Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий, из Баянаула – аким Павлодарской области Асаин Байханов и руководитель Павлодарского областного штаба "Жасыл Ел" Русана Сулаймонова, которые рассказали о работе в рамках общенациональной экологической кампании.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан".

Читайте также
Восточный Казахстан подключился к телемосту с президентом РК в ходе акции "Таза Қазақстан"
16:15, 25 апреля 2026
Восточный Казахстан подключился к телемосту с президентом РК в ходе акции "Таза Қазақстан"
Экоакция "Таза Қазақстан": собрано более миллиона тонн мусора
12:07, 02 сентября 2024
Экоакция "Таза Қазақстан": собрано более миллиона тонн мусора
Сколько казахстанцев приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан"
09:22, 25 июня 2025
Сколько казахстанцев приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан"
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
