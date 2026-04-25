Собрали более 2 млн тонн отходов: министр экологии подвел промежуточные итоги акции "Таза Қазақстан"
Как сообщил министр Ерлан Нысанбаев:
- ежегодно в акциях принимают участие порядка 6,5 млн человек, включая 780 тыс. волонтеров;
- с 2021 по 2025 год в лесном фонде посажено 1 648,4 млн сеянцев на площади свыше 1 млн гектаров;
- в населенных пунктах за 5 лет посажено 18,4 млн деревьев при плане 15 млн.
В ходе мероприятия из Аксу-Жабаглинского природного заповедника в режиме видеоконференцсвязи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и эковолонтер Аида Маканбай, с набережной реки Жайык – аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и экоактивист Нурсултан Сарсенбаев, из Восточно-Казахстанской области – аким Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий, из Баянаула – аким Павлодарской области Асаин Байханов и руководитель Павлодарского областного штаба "Жасыл Ел" Русана Сулаймонова, которые рассказали о работе в рамках общенациональной экологической кампании.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан".