Собрали более 2 млн тонн отходов: министр экологии подвел промежуточные итоги акции "Таза Қазақстан"

Фото: Акорда

По данным министра экологии и природных ресурсов, за два года реализации инициативы главы государства "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр Ерлан Нысанбаев: ежегодно в акциях принимают участие порядка 6,5 млн человек, включая 780 тыс. волонтеров;

с 2021 по 2025 год в лесном фонде посажено 1 648,4 млн сеянцев на площади свыше 1 млн гектаров;

в населенных пунктах за 5 лет посажено 18,4 млн деревьев при плане 15 млн. В ходе мероприятия из Аксу-Жабаглинского природного заповедника в режиме видеоконференцсвязи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и эковолонтер Аида Маканбай, с набережной реки Жайык – аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и экоактивист Нурсултан Сарсенбаев, из Восточно-Казахстанской области – аким Нурымбет Сактаганов и председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий, из Баянаула – аким Павлодарской области Асаин Байханов и руководитель Павлодарского областного штаба "Жасыл Ел" Русана Сулаймонова, которые рассказали о работе в рамках общенациональной экологической кампании. Ранее Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан".

