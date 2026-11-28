Обратная схема: пенсионер едва не потерял 111 млн тенге из-за одного пропущенного звонка
Как пишет 27 ноября 2026 года издание WeirdKaya, МД Идрис Ибргаим участвовал в программе сберегательных сертификатов от местного банка. Недавно мужчине позвонили из банка, но он проигнорировал звонок, опасаясь мошенников. Однако, заметив, что все три звонка поступили с одного номера, он ответил и узнал о выигрыше в программе.
Чтобы убедиться в этом, пенсионер лично посетил отделение банка. Оказалось, что он действительно выиграл 1 млн малайзийских ринггитов (111,1 млн тенге).
Сообщается, что пока МД Идрис Ибрагим не решил, как распорядиться состоянием. Среди возможных вариантов – покупка дома или земли.
А в США мужчине повезло в лотерее, он выиграл 1 млн долларов и забыл, что в розыске. Через пару дней его задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции.