71-летний пенсионер из малайзийского штата Пенанг, МД Идрис Ибрагим выиграл крупную сумму, но посчитал, что его обманывают мошенники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 ноября 2026 года издание WeirdKaya, МД Идрис Ибргаим участвовал в программе сберегательных сертификатов от местного банка. Недавно мужчине позвонили из банка, но он проигнорировал звонок, опасаясь мошенников. Однако, заметив, что все три звонка поступили с одного номера, он ответил и узнал о выигрыше в программе.

Чтобы убедиться в этом, пенсионер лично посетил отделение банка. Оказалось, что он действительно выиграл 1 млн малайзийских ринггитов (111,1 млн тенге).

Сообщается, что пока МД Идрис Ибрагим не решил, как распорядиться состоянием. Среди возможных вариантов – покупка дома или земли.

А в США мужчине повезло в лотерее, он выиграл 1 млн долларов и забыл, что в розыске. Через пару дней его задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции.