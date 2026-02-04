Схема со звонком "из налоговой" едва не стоила предпринимателю 11 млн тенге

57-летний житель города Караганды, индивидуальный предприниматель, стал жертвой сложной мошеннической схемы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, хотели завладеть средствами мужчины и оформить на него крупный кредит.

"По словам потерпевшего, ему позвонила женщина, назвавшаяся инспектором налоговой службы, и заявила, что якобы истек срок сдачи налоговой отчетности. Для ее продления нужно было продиктовать СМС-код, поступивший с номера "1414". Мужчина, не заподозрив обмана, сообщил код. Позже ему позвонила другая женщина, представившаяся сотрудницей ЦОНа, и сообщила, что код передан третьим лицам, а на имя предпринимателя уже оформляются кредиты. Для "предотвращения незаконных действий" мужчину убедили следовать инструкциям специалистов "кибербезопасности", – рассказали в ДП.

Так мужчина до вечера выполнял требования мошенников. В результате с его счета в банке было переведено 1 800 000 тенге, а на его предприятие в другом банке оформили кредит на 9 000 000 тенге. Вечером, обсудив ситуацию с родственниками, он понял, что стал жертвой обмана.

"После обращения в полицию сотрудники киберподразделения зарегистрировали инцидент на платформе "Антифрод-центр". Благодаря принятым мерам банковские счета были заблокированы, кредитные средства сохранены, а ранее переведенные 1 800 000 тенге возвращены потерпевшему. Мошеннические действия пресечены, материальный ущерб предотвращен", – сообщили в полиции.

Полиция напоминает о необходимости быть бдительными: государственные органы, банки и ЦОНы не запрашивают СМС-коды. При подозрительных звонках следует немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию или банковское учреждение.

О том, что казахстанцев обманывают лженалоговики, полиция предупреждает постоянно.