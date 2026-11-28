В Великобритании журналистка целый год выслеживала гламурную мошенницу в люксовых нарядах, которая украла ее кошелек в спортзале и обманывала состоятельных жителей Лондона. Суд признал аферистку виновной и выдал ордер на ее арест, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 37-летняя Фатма Барние, также известная под именами Нола, Надя и Ноли, выдавала себя за обеспеченную канадку и детского психолога из престижной лондонской больницы Great Ormond Street.

Впервые журналистка Джордана Сил столкнулась с ней в раздевалке фитнес-клуба Barry's Bootcamp в центре Лондона, после чего у нее пропал кошелек, а с карт попытались оплатить покупки в магазинах и пекарне.

"Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что воровкой оказалась та самая блондинка с дорогой дизайнерской сумкой стоимостью около 3 тыс. фунтов стерлингов (порядка 1,9 млн тенге). После публикации первой статьи об инциденте с журналисткой начали связываться другие пострадавшие, рассказавшие о масштабных аферах женщины", – говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников, Барние знакомилась в элитных барах района Мэйфэр с состоятельными женатыми мужчинами, отправлялась к ним домой и, пока те спали, фотографировала их банковские карты.

Затем она тратила крупные суммы в дорогих ресторанах и универмагах, рассчитывая, что обманутые мужчины не пойдут в полицию из-за страха перед женами.

"Жертвой аферистки стала и жительница Лондона по имени Элис, которую Фатма убедила в своей тяжелой жизненной ситуации и одолжила у нее карту, якобы потеряв кошелек на вечеринке. По словам потерпевшей, за выходные с ее счета списали тысячи фунтов на бары, салоны красоты и наличные, а сама Элис позже призналась: "Я плакала не из-за денег, а из-за подруги, которую, как мне казалось, я потеряла", – говорится в публикации.

В больнице, где Барние якобы работала детским психологом, о ней не слышали, а бывшему арендодателю Питеру Кардвеллу она задолжала за комнату за 800 фунтов (около 500 тыс. тенге) в месяц.

Журналистка нашла ее имя в списках Вестминстерского магистратского суда по делу о другой краже в спортзале: там Барние оштрафовали на 1,3 тыс. фунтов (около 820 тыс. тенге), но на выходе сразу задержали из-за пропажи кошелька самой Сил.

Позже Фатма перестала ходить на заседания, и магистратский суд лондонского Сити рассмотрел дело заочно. Судья счел, что та же дорогая сумка на всех записях с камер доказывает вину обвиняемой, признал ее виновной в краже и трех эпизодах мошенничества и выдал ордер на арест без права залога.

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