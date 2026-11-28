В Италии при раскопках древнеримского города Помпеи обнаружили женскую косметичку возрастом более двух тысяч лет. Внутри сохранились предметы для ухода за собой и редкие вещи, которые владелица бросила во время бегства от извержения вулкана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, находку обнаружили в шкафу одного из домов на улице Виа дель-Аббонданца. Согласно надписям, найденным во время раскопок в 1912 году, жилище принадлежало Корнелию Максиму.

Сам город был погребен под вулканическим пеплом в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

"В косметичке лежали пинцет, палитра для смешивания составов, стеклянный флакон для духов, курильница для благовоний и бронзовая масляная лампа. Рядом в небольшой деревянной шкатулке ученые нашли свинцовые грузики", – говорится в сообщении.

Также в шкафу обнаружили ожерелье из 24 миниатюрных элементов из фаянса, кости и горного хрусталя, сосуды из стекла и керамики с декором в виде шишек и 38 бронзовых монет в плетеной шкатулке из растительного материала.

По словам исследователей, это указывает на то, что хозяева не успели забрать ценности при эвакуации. Директор Археологического парка Габриэль Цухтригель отметил, что такие находки оживляют историю.

"Помпеи – это не только место великих произведений искусства; это также место, где самые обычные предметы раскрывают человеческое измерение прошлого", – говорится Цухтригель.

А на побережье Уэльса исследователям удалось открыть латунный кодовый замок, который более четырех столетий пролежал под песком после кораблекрушения.