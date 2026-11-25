На побережье Уэльса исследователям удалось открыть латунный кодовый замок, который более четырех столетий пролежал под песком после кораблекрушения. Для этого специалистам не понадобился ключ – секрет механизма раскрыли с помощью компьютерной томографии, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, замок обнаружили среди обломков испанского судна Ann Francis, затонувшего во время шторма 28 декабря 1583 года возле пляжа Маргам. С 1996 по 2017 год кладоискатель Питер Хьюз извлекал на этом месте различные артефакты, в том числе старинное устройство.

Исследователи из Музея Уэльса и Кардиффского университета изучили внутренний механизм замка с помощью микрокомпьютерной томографии. Созданная трехмерная модель позволила определить четырехбуквенную комбинацию – ANCE. После этого специалисты проверили код, и замок удалось открыть.

По мнению ученых, устройство могло запирать небольшой сундук с ценностями. Рядом с ним нашли испанские серебряные монеты, редкие золотые монеты времен правления Фердинанда и Изабеллы, а также другие предметы.

Что именно означала комбинация ANCE и почему владелец выбрал эти буквы, пока остается загадкой. Исследователи считают, что замок мог защищать не только монеты, но и документы или ткани, которые не сохранились до наших дней.

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