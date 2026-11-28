В Китае жена попросила геймеров "убить" ее мужа в онлайн-игре, чтобы отучить его сидеть за компьютером по ночам. Игровое сообщество поддержало просьбу, а план сработал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, жительница провинции Гуандун по фамилии Чэнь выложила видео с мужем по фамилии Ли, который три ночи подряд засиживался за игрой до трех-четырех утра и мешал ей спать.

Женщина попросила других пользователей атаковать его персонажа около часа ночи, чтобы он вовремя ложился спать.

"Сначала в Сети восприняли обращение как шутку, но сам Ли в ролике самоуверенно заявил, что "найти его невозможно". После этого пользователи зацепились за игровой ник tiantiankaixin ("Счастлив каждый день"), вычислили локацию героя и устроили на него настоящую охоту", – говорится в публикации.

В течение следующих вечеров Ли постоянно побеждали в игре, вынуждая его снова и снова возвращаться с виртуального кладбища для воскрешения. Уже на вторую ночь он лег спать до полуночи – по словам жены, это случилось впервые за весь год.

На четвертый день мужчина попытался сменить персонажа и включить режим невидимости, но другие игроки все равно находили его и сдавали координаты. К флешмобу присоединился даже официальный китайский аккаунт World of Warcraft, опубликовавший шуточный ролик о "награде жены за голову мужа", после чего Ли отказался от ночных игр.

Специалисты напоминают, что регулярный недосып из-за ночных игровых сессий грозит проблемами со сном, ухудшением памяти, а в тяжелых случаях – сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями.

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