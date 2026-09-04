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Происшествия

Муж смертельно ранил жену на юге Казахстана

задержанный за убийство жены, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:08 Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестане женщина погибла от рук мужа, сообщает Zakon.kz.

В сети 4 сентября 2026 года появилась информация о том, что мужчина во время семейного конфликта тяжело ранил в живот 54-летнюю жену. Ее обнаружил сын. Он вызвал скорую помощь, но спасти женщину не удалось – она скончалась в реанимации. Сообщается также, что пара прожила вместе около 25 лет и воспитала четверых детей.

"Местные жители также утверждают, что после произошедшего супруг женщины причинил себе ранения и пытался покончить с собой. Его госпитализировали. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу", – говорится также в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области сообщили, что инцидент произошел 1 сентября 2026 года.

"Подозреваемый задержан и водворен под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – прокомментировали в ДП.

В Алматы женщина получила удар ножом в шею и впала в кому. Ее родные заявили, что подозреваемый – муж, который остался на свободе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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