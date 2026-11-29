Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2027 год с увеличением основного оборонного финансирования до 109,7 млрд евро и дополнительными 29,6 млрд евро из специального фонда бундесвера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, новые заимствования составят 210,4 млрд евро. За принятие документа проголосовали 317 депутатов, против – 260. Бюджет поддержали представители правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Основной оборонный бюджет увеличится с 82,7 млрд евро в 2026 году до 109,7 млрд евро в 2027-м. Еще 29,6 млрд евро направят из специального фонда бундесвера, созданного в 2022 году. Таким образом, совокупные расходы на оборону приблизятся к 140 млрд евро.

Это самый высокий показатель со времен окончания холодной войны.

Кроме того, 11,6 млрд евро предусмотрено на поддержку Украины. К 2030 году основной оборонный бюджет планируется увеличить до 183,7 млрд евро. Общий объем основного бюджета составит около 556 млрд евро – на 31,4 млрд евро больше, чем годом ранее.

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