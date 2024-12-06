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Законодательство РК

580 млрд тенге направили в этом году на поддержку аграриев

Сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:45 Фото: pixabay
В текущем году на льготное финансирование сельского хозяйства были направлены рекордные 580 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, деньги переданы аграриям на:

  • прямое кредитование;
  • удешевление процентной ставки;
  • форвардный закуп.

Как результат, аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур. Напрмер, при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна.

"Высокая урожайность была достигнута, в том числе, благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений", – говорится в сообщении.
Сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:45

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан уверенно расширяет экспортные рынки для зерновых, а география экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис.

По состоянию на конец ноября этого года экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Также увеличилась в Казахстане численность поголовья сельхозживотных.

Сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:45

Фото: пресс-служба правительства РК

При этом сможет ли правительство сдержать рост цен на основные продукты питания – в материале нашего корреспондента.

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