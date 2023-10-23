Казахстан в новом десятилетии реализации "Пояса и пути": актуальные вопросы участия

17-18 октября в Пекине состоялся Третий Международный Форум "Пояса и пути". Одно из "знаковых" событий, определяющих перспективы не только инфраструктурного развития Евразии, но и ставящего вопросы трансформации мирового политико-экономического порядка как в ЦА, так и в мире в целом.

Нарастающее противоречие между богатым Севером и "глобальным Югом", в концептуальном виде, неолиберальной перспективой, руководимой Западом, и коммунитаризмом "незападных стран", сегодня достаточно жестко проявляется в целом ряде международных конфликтов и "зон разломов".

Формирование взаимоприемлемой платформы сближения становится актуальным дискурсом в целях устойчивого развития мировой экономики. С нашей точки зрения, инициатива "Пояса и пути" является не альтернативой западного пути, а своего рода концепцией синергии и структурной состыковки реального потенциала различных национальных экономик и региональных рынков между собой.



По большому счету успех китайской экономики последнего времени и нынешнее вхождение ее в "проблемную зону" достаточно сложных экономических проблем, связанных как с диспропорциями внутреннего развития, так и с "новой нормальностью" мировой экономики, связан с тесной взаимосвязанностью и, одновременно, конкурентностью, граничащей с конфронтационностью Китая и Западного мира.

Объективно, Китаю удалось во время "заскочить на подножку" уходящего "поезда модернизации Запада" и извлечь из этого безусловную выгоду, о чем свидетельствует объем их взаимной торговли и инвестиций между собой, как и современный характер качественных итогов экономического развития Китая. В результате такого симбиоза Китай сегодня превратился из развивающейся страны в гиганта мировой экономики, способного вносить изменения в существующие "правила игры", инициируя новые проекты развития, вовлекая различные страны, особенно "глобального юга" в строительство нового порядка экономических отношений.

Полагаю, что именно поэтому "Пояс и путь" воспринимается Западом в качестве "вызова", хотя плоды этой инициативы в виде модернизированной инфраструктуры экономик развивающихся рынков весьма полезны и Западу в целом. Центральная Азия постепенно выходя из своего "периферийного статуса" также вовлекается в конкурентную борьбу различных крупных мировых субъектов и возглавляемых ими перспектив и моделей развития.

Очевидно с этим связана сегодня популярность диалогового формата "С5+", в котором ведется обсуждение перспектив позиционирования Центральной Азии в том или ином контексте. Активное участие Казахстана в "Поясе и пути" свидетельствует не только о заинтересованности нашей страны в китайских инвестициях, модернизации инфраструктуры и доступе на обширный рынок соседей, но также и о всеобщей заинтересованности, как со стороны Запада, так и со стороны Востока, включая развернувшуюся "на Восток", Россию, в новой роли Казахстана, как пространства синергии различных моделей, принципов и потенциалов гармонизации нарушенного ныне экономического взаимодействия. На территории нашей страны в настоящий момент успешно работают не только компании разных стран, для которых созданы беспрецедентно гибкие, фактически индивидуально настроенные преференциональные условия работы, но и формируются интегрированные экономические модели взаимодействия, из какого бы "цивилизационного корня" и страны они не происходили.

Казахстан является своеобразным "синэргетическим хабом" в центре Евразии, сближающим расходящиеся и, закрывающиеся по политическим мотивам, рынки. Конфронтационный геополитический запал удивительным образом преодолевается на этой территории, уступая место компромиссам и обнаружению совместных точек роста и сотрудничества. Думается этим объясняется значимая роль, которую сегодня отводят Казахстану ведущие "игроки".

Первое десятилетие реализации "Пояса и пути", инициированного в Казахстане, продемонстрировал достаточно успешный выбор китайским руководством своего модельного со-партнера, – Казахстана для его продвижения. Именно в нашей стране, можно сказать образцово, реализуются совместные с Китаем проекты сотрудничества, показывая вполне конкретные результаты взаимодействия по линии "Пояса и пути".

Примером могут служить диверсифицированные маршруты поставок нефтегазовых ресурсов на мировой рынок; формирование безопасных, стабильных и гарантированных государством мультимодальных транспортных коридоров между Востоком и Западом; реализация на деле перестройки промышленного и сельскохозяйственного комплекса страны на современной основе при поддержке китайских инвестиций и технологий в 52 проектах совместной индустриальной программы сотрудничества; расширение возможностей для освоения китайского рынка казахстанскими предприятиями продовольственного кластера; ориентация в соответствии с Новой Экономической Программой Казахстана стратегии на увеличение доли обрабатывающих секторов экономики с участием зарубежного, в том числе, китайского капитала.

Однако, очевидно, что второе десятилетие реализации инициативы "Пояс и путь" будет реализовываться в условиях разворачивающейся геополитической борьбы не только основных центров силы, но и крупных экономических систем отношений за формирование новых "правил игры" в мировой экономике.

С этой точки зрения, "Пояс и путь" имеет шанс стать не только идеологической платформой взаимодействия экономических субъектов в новых условиях, но и способствовать глубокой трансформации мирового порядка в целом. На наших глазах происходит новая поляризация и структуризация мировой экономической системы. Запад не может в полной мере гарантировать устойчивость американоцентричной экономической модели развития мира. Линейная перспектива неолиберальной конструкции экономического сотрудничества сменяется сетевой, зонтичной системой взаимодействия актуальных рынков. В этом плане было бы целесообразным рассматривать перспективу синергии автономных и быстро развивающихся рынков, имеющих собственные интегрированные "правила игры". Роль "Пояса и пути" может быть значимой в этом отношении как связующего звена между ними и как нового интегрированного внешнего рынка Китая.

Инициатива "Пояс и путь" в течение первого десятилетия своего развития характеризовалась стратегией экстенсивного расширения, когда посредством дипломатических усилий Китаю удалось "пригласить" к участию в ее реализации 147 государств и три десятка международных организаций. При этом степень участия у стран оказалась разной, как и потенциальный вклад. Стратегия вовлечения в проекты инициативы "Пояса и пути" опиралась, главным образом, на инструменты дипломатии "soft power", что предусматривало достаточно серьезные инвестиционные вложения и преференции со стороны Китая для стран-участниц с не всегда просчитываемым эффектом.

Однако, безусловным результатом такой политики Пекина можно назвать создание достаточно гибкой платформы взаимодействия между странами, выступающей привлекательной альтернативной существующей системе "иерархических" экономических отношений в мире на основе американского унилатерализма. Примером этого может служить создание собственной финансово-банковской архитектуры "Пояса и пути" в виде Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций, Фонда Шелкового Пути и собственных возможностей Эксимбанка и Банка развития Китая.

Однако, зачастую деятельность этих инструментов регламентируется политической целесообразностью в большей степени, чем экономической выгодой конкретных хозяйствующих субъектов, особенно из сферы малого и среднего бизнеса. Первый этап реализации "Пояса и пути" характеризовался по большей части экономической экспансией крупных предприятий КНР под государственным контролем и гарантиями. Расширение же сотрудничества Китая со странами в рамках инициативы предполагает вовлечение в проекты разнообразных хозяйствующих субъектов, отвечающих актуальным бизнес запросам разного уровня.

В частности, в Казахстане в инвестиционном портфеле НК АО "Kazinvest" существует достаточно большое число неудовлетворенных коммерческих предложений от предприятий малого и среднего бизнеса с небольшим объемом финансирования. Интересно, что в речи Председателя КНР Си Цзиньпина на 3-ем Международном Форуме "Пояса и пути" этому аспекту было уделено особое внимание. Так, китайский лидер предложил: "Китай будет комплексно продвигать реализацию не только мегапроектов, но и проектов, некрупных по масштабу зато эффективных с точки зрения улучшения благосостояния народа. В качестве рыночной и коммерческой поддержки проектов в рамках "Одного пояса и одного пути" Банк развития Китая и Эксимбанк Китая будут создавать кредитные линии в размере по 350 млрд китайских юаней, а Фонд Шелкового пути будет увеличен на 80 млрд китайских юаней. На Конференции главных исполнительных директоров (CEO) в рамках нынешнего Форума были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 млрд долларов США. Китай будет реализовывать еще 1000 маленьких проектов для улучшения жизни людей".

Другой актуальной проблемой нового десятилетия инициативы "Пояса и пути" является неэффективность участия в ее реализации целого ряда стран. В этой связи представляется важным провести своеобразный аудит эффективности участия в "Поясе и пути" как отдельных стран, так и целесообразности, перспективности того или иного транспортно-логистического коридора для общих интересов стран-участниц.

Думается, важно и самим странам объективно оценить возможность и потенциал участия в "Поясе и пути". Представляется важным принять общие правила и критерии состоятельного участия в инициативе. Что было также озвучено в речи председателя КНР: "строить "честный путь". Китай намерен с партнерами опубликовать документ под названием "Достижения и перспективы строительства честного ОПОП", выработать "Продвинутые принципы строительства честного ОПОП", создать систему оценки честности предприятий ОПОП". Под "честностью" здесь понимается именно дееспособность и эффективность участия той или иной страны в инициативе "Пояс и путь", в объективной оценке каждой страной своих реальных возможностей участия. Это необходимо в контексте появления целого ряда стран, которые не имеют возможности полноценно принять участие в реализации данной инициативы или в которых на данном этапе есть обстоятельства непреодолимой силы, например, они находятся в состоянии войны или под санкционным режимом. Такие страны являются сегодня серьезным препятствием на пути эффективной работы "Пояса и пути". Для подобных государств предполагается выработать "специальные рекомендации" по дальнейшему сотрудничеству в рамках инициативы.

Для дальнейшего успешного участия Казахстана в инициативе "Пояса и пути" одним из важных проектов эффективной транспортной логистики через территорию Казахстана является актуализация срединного пути ТМТМ (Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута).

Это направление было также отмечено в выступлении китайского лидера: "формировать взаимосвязанную транспортную сеть на пространстве инициативы "Один пояс и один путь". Будем активизировать высококачественное развитие контейнерных поездов по маршруту "Китай-Европа", присоединяться к строительству Транс-каспийского международного транспортного коридора, на высоком уровне проводить Форум международного сотрудничества в области грузовых поездов "Китай-Европа", общими усилиями создавать новые логистические коридоры на евразийском континенте с опорой на прямые железнодорожные и автомобильные перевозки". Казахстан выразил намерение в течение ближайших трех лет построить совместно с китайскими партнерами 1 300 километров новых железнодорожных путей, о чем было сказано президентом Касым-Жомартом Токаевым на международном форуме в Пекине 18 октября.

Также на границе между Казахстаном и Китаем планируется открыть третий железнодорожный пункт пропуска и построить новые сухие порты… Казахстан имеет потенциал стать крупным транспортно-логистическим узлом на международном уровне, соединяя север и юг, запад и восток континента. Сегодня, около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу проходят через Казахстан. В эту отрасль за последние 15 лет было вложено более 35 миллиардов долларов. В ходе визита Президента Казахстана в Китай состоялась его встреча с руководством CRRC Corporation Limited и подписано соответствующее соглашение между АО "Национальная компания "Казахстанские железные дороги" и CRRC на сумму $1,3 млрд.

Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане. Таким образом, Казахстан наметил практические шаги по реализации транспортно-логистического сотрудничества в рамках "Пояса и пути". Однако, все же остается достаточно "чувствительным" вопрос о ширине колеи железнодорожного полотна, ведущего из Китая в Европу через Казахстан.

Как известно, пока Казахстан использует стандарты бывшего СССР и нынешней России с широкой колеей и бизнесмены, работающие в транспортной сфере вынуждены нести серьезные издержки при пересечении границы Казахстана и Китая. В частности, требует дополнительного времени и средств "перебортовка" вагонов с контейнерами на границе с целью перевода с одного стандарта на другой. Как отмечают эксперты, существуют серьезные проблемы с реализацией проекта строительства железнодорожного коридора из Китая через Кыргызстан и Узбекистан из-за неясности финансирования проекта Кыргызстаном. Все это может сказаться на стоимости и сроках доставки грузов между Китаем и ЕС.

Также в "срединном коридоре" ТМТМ есть определенные проблемы, связанные со снижением уровня Каспийского моря, что может заметно осложнить вопрос транспортировки грузов. По заявлению заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана "за последние десять лет уровень Каспийского моря снизился на 114 сантиметров".

Не смотря на это, нынешнее позиционирование Казахстана как одного из ключевых и равнозначных партнеров как Запада, так и Востока, позволяет создать модель синергии разнообразных интегрированных систем, что может сделать инициативу "Пояса и пути" более эффективной и интегрированной в современную мировую экономическую систему. Казахстан обладает хорошей деловой репутацией и имиджем "честного брокера" во взаимоотношениях с Западом. Это было успешно продемонстрировано во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в США и Германию. Страны Запада воспринимают Казахстан в качестве эффективного и заинтересованного партнера в рамках разнообразных Евро-Азиатских форматов межстрановых взаимосвязей. Поэтому значение Казахстана как реального транспортно-логистического и коммуникационного хаба между Западом и Востоком будет возрастать, имея в виду и тесные связи с Россией по линии ЕАЭС и Китаем в рамках "Пояса и пути".

Особое значение в этом плане имеет наметившееся интегрированное пространство Центральной Азии как для потенциального участия в различных транспортно-логистических схемах взаимодействия Востока и Запада, Севера и Юга, так и в плане самодостаточного и растущего рынка потребления в 80 миллионов людей при условии формирования единого рыночного пространства Центральной Азии, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.