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Общество

Сбалансированная внешняя политика становится стратегическим ресурсом Казахстана – Андрей Казанцев

Андрей Казанцев, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 14:31 Фото: kisi.kz
В условиях трансформации мирового порядка сбалансированная внешняя политика становится одним из ключевых стратегических ресурсов Казахстана, позволяя стране сохранять конструктивные отношения с различными центрами силы и использовать новые экономические возможности.

Об этом заявил профессор Университета Нархоз Андрей Казанцев, выступая на National Think Tank Forum "Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке" в Астане.

По словам эксперта, современный мир переживает глубокий кризис сложившейся системы международных институтов. Растет число региональных конфликтов, усиливаются санкционная политика и протекционизм, происходит фрагментация торговых, финансовых и транспортных связей. Для Казахстана эти процессы создают серьезные риски, но одновременно повышают значение государств, способных поддерживать международный диалог и конструктивные отношения с конкурирующими центрами силы.

С 1991 года Казахстан сформировал широкую сеть устойчивых отношений с Китаем, Россией, США, Европейским союзом, государствами Центральной Азии, тюркскими странами и странами Персидского залива.

Эксперт подчеркнул, что географическое положение Казахстана также одновременно становится источником рисков и новых возможностей. Региональные конфликты затрагивают практически все потенциальные направления внешнеэкономической связанности страны. На этом фоне дополнительное стратегическое значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут – Средний коридор, центральным звеном которого выступает Казахстан.

По мнению Андрея Казанцева, еще одним фактором глобальной трансформации становится стремительное развитие искусственного интеллекта. В новой технологической реальности преимущество получат государства, способные своевременно адаптировать систему управления, экономику и образование.

"На ряде направлений, включая цифровизацию государственных услуг, банковской и коммерческой сферы, Казахстан уже обладает более развитой практической цифровой инфраструктурой, чем многие более богатые государства", – подчеркнул эксперт.

В этих условиях перед Казахстаном стоит двойная модернизационная задача. С одной стороны, необходимо продолжать классическую модернизацию – диверсифицировать экономику, снижать сырьевую зависимость и развивать современные институты. С другой – проводить постиндустриальную модернизацию, связанную с цифровой трансформацией, искусственным интеллектом, экономикой знаний и адаптацией образования к быстрому изменению профессий и технологий.

Важнейшим ресурсом для этого становится человеческий капитал. Порядка 30% населения Казахстана составляет молодежь, а инвестиции в образование, академическую мобильность и развитие новых компетенций создают основу для долгосрочной конкурентоспособности страны.

"Современный мир вошел в эпоху быстрых всесторонних трансформаций. У Казахстана есть серьезные ресурсы для эффективной адаптации к этим изменениям – сбалансированная дипломатия, стратегическое географическое положение, природные ресурсы, цифровая инфраструктура, культура открытости и молодой мобильный человеческий капитал", – отметил Андрей Казанцев.

По его словам, конституционная реформа и выборы в Курултай создают институциональные возможности для более полной реализации этого потенциала и адаптации страны к новой мировой конфигурации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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