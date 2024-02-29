Вниманию потребителей финансовых услуг: что делать заемщикам, если у МФО временно приостановили лицензию

Бывают случаи, когда по определенным причинам у микрофинансовой организации (МФО) могут приостановить действие лицензии, это говорит о временном прекращении услуг по предоставлению микрокредитов.

К примеру, в соответствии с приказом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с 23 февраля 2024 года приостановлено действие лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности сроком на три месяца у пяти микрофинансовых организаций.

Об основных причинах отзыва лицензии у МФО и действий граждан Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев.

Согласно ст. 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности", приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение МФО новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление или изменение действующих договоров.

Делается это для того, чтобы у МФО и у заемщика не увеличились обязательства и ответственность.

МФО, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Таким образом, МФО обязана соблюдать все условия по действующим на момент приостановления лицензии договорам о предоставлении микрокредита, в том числе принимать все платежи по погашению микрокредитов у заемщиков и обеспечивать своевременное направление информации в кредитные бюро. При этом заемщики несут такие же обязанности по полученным микрокредитам и должны своевременно и в полном объеме продолжать погашать долги перед МФО.

В связи с чем агентство может приостановить действие лицензии у МФО

Согласно п. 1 ст. 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности", существуют следующие основания для приостановления действия лицензии МФО:

осуществление деятельности с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктами 3, 5 и 7 статьи 14-1 Закона РК "О микрофинансовой деятельности";

нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) непредставление отчетности Национальному Банку Республики Казахстан (НБ РК);

неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) привлечение к административной ответственности за представление недостоверной финансовой или иной отчетности;

невыполнение письменного предписания уполномоченного органа;

воспрепятствование проведению проверки, повлекшее невозможность ее проведения в установленные сроки;

неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных Законом РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

выявление недостоверных сведений и информации в документах, представленных для получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности", существуют следующие основания для лишения лицензии МФО:

систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, НБ РК;

систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;

осуществление видов деятельности, не предусмотренных настоящим законом;

систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) привлечение к административной ответственности за представление недостоверной финансовой или иной отчетности;

неосуществление деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

вступление в законную силу решения суда о прекращении деятельности микрофинансовой организации;

принятие решения о добровольном прекращении своей деятельности путем реорганизации или ликвидации.

воспрепятствование более двух раз проведению проверки, повлекшее невозможность ее проведения в установленные сроки.

Решение о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности вступает в силу с даты его принятия.

Информация о принятом решении о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на государственном и русском языках.

Микрофинансовая организация обязана в течение тридцати календарных дней со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", "кредитное товарищество", "ломбард", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Что делать клиентам МФО, имеющим неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита

Лишение или приостановление лицензии МФО не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией.

Поэтому если вы заемщик МФО – то не стоит расслабляться и пропускать плановую дату платежа по микрокредиту. Если вы приостановите выплаты по займу, то у вас могут возникнуть просрочки и будет начисляться неустойка (пеня, штраф).

Помните об ответственности за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.