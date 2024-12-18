Как в предпраздничной суете не попасться на уловки мошенников

Новый год – замечательный и веселый праздник, но также это весьма "удачный" повод для злоумышленников.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал о новых схемах обмана, с которыми можно столкнуться накануне праздников, а также как защититься от них и сохранить праздничное настроение.

Фото: АРРФР

Фальшивая служба Деда Мороза и Снегурочки

Многие родители хотят устроить своим деткам праздник волшебства. И без помощи Деда Мороза здесь никак не обойтись. Злоумышленники ежегодно накануне праздника размещают в интернете, особенно в социальных сетях, фальшивые объявления об услугах аниматоров – сказочных персонажей самого долгожданного зимнего праздника.

Когда люди откликаются на объявление и созваниваются с ними, мошенники требуют внести предоплату, после чего исчезают.

Еще один вариант – "Дед Мороз" и "Снегурочка" все же придут, но воспользуются атмосферой праздника и расслабленности для того, чтобы вас ограбить. Пока один из них будет развлекать детей и гостей, второй может унести ценные вещи.

Совет: всегда проверяйте репутацию компании, предоставляющей услуги аниматоров. Надежные организации публикуют фотографии, отзывы и данные работников. Даже рекомендации от друзей нужно проверять, в фирме может смениться коллектив, или же друзья сами могли услышать о данных услугах, так и не попробовав их на практике. Избегайте заказывать такие услуги на малознакомых и сомнительных ресурсах, особенно если их трудно проверить.

Поддельные акции и сайты-двойники

В преддверии праздников почти все магазины объявляют о глобальных распродажах и акциях, чем пользуются мошенники. Если вы не будете достаточно осторожны, то есть вероятность попасть на фишинговые сайты, на которых может произойти утечка вашей персональной информации, либо там вы можете "поймать" вирус на свое устройство.

Совет: проверяйте сайт, где собираетесь совершить онлайн-покупку; используйте надежные платформы, с реальными отзывами; не доверяйте предложениям со сказочно низкими ценами; не вводите свои личные данные – реальные магазины не просят такую информацию.

Продажа подделок

К сожалению, даже в крупные маркетплейсы могут "проникнуть" аферисты, продавая дешевые подделки под видом брендовых товаров. И это не просто товар с надписями Abibas или Christianin Dior – все гораздо сложнее и изобретательнее.

Совет: покупайте только у официальных представителей бренда; проверяйте маркировку товара через специальные приложения; не доверяйте слишком низким ценам.

Поздравительные открытки

Да, даже безобидные поздравительные открытки в мессенджерах могут содержать повышенную опасность. Если мошенники взломают аккаунт, например, вашей бабушки, они внимательно изучат всех, кого она поздравляет, и отправят вам открытку-обманку, ведущую на некий сайт.

Например: "Личное поздравление для тебя, внучок!" (и далее идет ссылка). Перейдя по ссылке, вы можете попасть в ловушку фишеров: к примеру, ваш гаджет атакует вирус-шпион, который будет считывать всю информацию об устройстве, загруженных приложениях и паролях к ним.

Совет: никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый. Открытки не должны содержать ссылок, и, если вы вдруг получите необычное "поздравление", перезвоните приславшему ее, чтобы предупредить о возможном взломе.

Ложная благотворительность

Перед праздниками в людях просыпается сентиментальность и усиливается желание помогать другим. В ответ на это мошенники организуют фальшивые сборы, например, "на исполнение мечты маленьких детей". Конечно, ваши деньги пойдут прямиком в карман преступникам, а детки останутся без подарков.

Совет: помогайте только проверенным благотворительным фондам с хорошей репутацией. Не стесняйтесь просить у "общественников" документы, которые подтвердят их истории о детях.

"Подарки" от государственных органов

Эта схема нацелена на конкретную аудиторию – пенсионеров. Пользуясь их доверчивостью, мошенники под видом волонтеров или представителей госорганов приходят в квартиры пожилых людей. Недорогой подарок они действительно могут вручить, но, войдя в доверие к пенсионеру, либо ограбят его, либо изучат обстановку дома и обворуют позже.

Либо же мошенники могут позвонить людям старшего поколения, представиться сотрудниками ЦОНов, акиматов, коммунальщиков, также пообещать "подарок", при этом выманить секретную информацию либо же заставить пенсионеров скачать приложение на телефоны, предоставляющее мошенникам удаленный доступ к ним.

Совет: проведите с пожилыми родственниками беседу по теме безопасного общения с незнакомцами, попросите их не открывайте двери посторонним и не верить всем звонящим с разными просьбами. Если же им звонят якобы из госорганов, скорой помощи, полиции и т.п., пусть они обязательно сообщат об этом вам для перепроверки информации.

Важно помнить: в вопросах, связанных с финансами, не стоит спешить. В праздничной суете не теряйте бдительность, иначе вы рискуете попасть в ловушку финансовых мошенников, что может привести к потере денег и испортить новогоднее настроение. Поэтому при совершении любых финансовых операций в Сети будьте особенно внимательны!