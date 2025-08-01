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"Дело блогера": интересный прецедент в судебной системе Казахстана

Блогер, суд, юрист, соцсети, реклама, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 11:28 Фото: pixabay
Известный казахстанский блогер по заказу сети спортивных магазинов создал reels-рекламу для использования на странице бренда в Instagram. Однако сотрудничество обернулось судебными разбирательствами.

Реклама, 3 видеоролика от 40 до 60 секунд каждый, включала персональные данные блогера, "нарезки" записей прямых эфиров с подписчиками – обсуждения матчей (фото, яркие реплики, фрагменты диалогов) и другой контент, в том числе созданный с помощью ChatGPT. Бренд без задержки оплатил вознаграждение (100%).

Условия использования рекламы блогер размещает на своей странице в Instagram. Бренду эти условия были известны:

  • никакого таргета;
  • контекстная реклама – строго по согласованию с блогером;
  • запрет на включение reels-роликов и их фрагментов в чужой контент;
  • срок использования – не ранее 100%-ной оплаты и не более 1 месяца с даты оплаты;
  • "место" использования – страница заказчика в Instagram;
  • при нарушении любого из этих условий лицензия на использование роликов прекращается.

Заказчик проигнорировал каждое из условий:

  • заявил о заключении соглашения "в устной форме";
  • объявил, что к условиям блогера в Instagram не присоединялся и даже не знал о них;
  • полагал, что лицензия не может прекращаться "автоматически";
  • сгенерированный ИИ контент желал использовать свободно;
  • собственные изображения блогера счел "бессрочно выкупленными";
  • reels-ролики использовал на своем сайте;
  • рингтоны из reels (творчество блогера и ChatGPT) включал в другой контент;
  • подписчики сигнализировали блогеру о таргетированной рекламе.

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил иск блогера, во встречном иске бренда – об убытках – отказал.

Это интересное и значимое дело, своего рода прецедент. В нем затрагиваются общие и специальные положения гражданского правда.

Суд детально выяснял соотношение многих аспектов:

  1. Форма договора и форма лицензии по авторскому праву.
  2. Договор присоединения и особенности заключения лицензионного договора.
  3. Соответствует ли общим правилам ст. 401-404 ГК предусмотренное договором "автоматическое" прекращение действия лицензии при наступлении согласованных сторонами условий?
  4. Считается ли созданным творческим путем, является ли авторским, охраняется ли авторским правом контент, возникший с помощью нейросети, при участии человека? Каковы критерии такого участия, чтобы оно претендовало на признание его не технической, а творческой работой?
  5. Каковы объективные пределы действия п. 2 ст. 145 ГК, если изображенное на фотографии лицо "позировало за плату"? Пункт 2 ст. 145 ГК – императивная или диспозитивная норма? Следует ли различать право собственности на фотографию и право на ее использование? Может ли лицензиат бессрочно эксплуатировать фотографическое произведение, прикрываясь общей формулировкой п. 2 ст. 145 ГК о позировании, изображенного на фото лица за плату?
  6. Рингтоны – простенькие музыкальные произведения без слов, мелодии, некоторые – из нескольких нот, т.н. произведения малых форм. (И здесь вспоминаем о переписке П.И. Чайковского с баронессой Н.Ф. фон-Мекк о должной неразрывной связи мелодии с гармонией и ритмом – общее место в теории авторского права, предопределившее подход законодателя и концепцию правового регулирования. Здесь же обращаемся к новейшему (в Казахстане) тренду – презумпции творческого характера.)

На мой взгляд дело было рассмотрено на высшем профессиональном уровне!

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Фото Дмитрий Братусь
Дмитрий Братусь
Заместитель председателя Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности
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