"Дело блогера": интересный прецедент в судебной системе Казахстана

Известный казахстанский блогер по заказу сети спортивных магазинов создал reels-рекламу для использования на странице бренда в Instagram. Однако сотрудничество обернулось судебными разбирательствами.

Реклама, 3 видеоролика от 40 до 60 секунд каждый, включала персональные данные блогера, "нарезки" записей прямых эфиров с подписчиками – обсуждения матчей (фото, яркие реплики, фрагменты диалогов) и другой контент, в том числе созданный с помощью ChatGPT. Бренд без задержки оплатил вознаграждение (100%).

Условия использования рекламы блогер размещает на своей странице в Instagram. Бренду эти условия были известны:

никакого таргета;

контекстная реклама – строго по согласованию с блогером;

запрет на включение reels-роликов и их фрагментов в чужой контент;

срок использования – не ранее 100%-ной оплаты и не более 1 месяца с даты оплаты;

"место" использования – страница заказчика в Instagram;

при нарушении любого из этих условий лицензия на использование роликов прекращается.

Заказчик проигнорировал каждое из условий:

заявил о заключении соглашения "в устной форме";

объявил, что к условиям блогера в Instagram не присоединялся и даже не знал о них;

полагал, что лицензия не может прекращаться "автоматически";

сгенерированный ИИ контент желал использовать свободно;

собственные изображения блогера счел "бессрочно выкупленными";

reels-ролики использовал на своем сайте;

рингтоны из reels (творчество блогера и ChatGPT) включал в другой контент;

подписчики сигнализировали блогеру о таргетированной рекламе.

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил иск блогера, во встречном иске бренда – об убытках – отказал.

Это интересное и значимое дело, своего рода прецедент. В нем затрагиваются общие и специальные положения гражданского правда.

Суд детально выяснял соотношение многих аспектов:

Форма договора и форма лицензии по авторскому праву. Договор присоединения и особенности заключения лицензионного договора. Соответствует ли общим правилам ст. 401-404 ГК предусмотренное договором "автоматическое" прекращение действия лицензии при наступлении согласованных сторонами условий? Считается ли созданным творческим путем, является ли авторским, охраняется ли авторским правом контент, возникший с помощью нейросети, при участии человека? Каковы критерии такого участия, чтобы оно претендовало на признание его не технической, а творческой работой? Каковы объективные пределы действия п. 2 ст. 145 ГК, если изображенное на фотографии лицо "позировало за плату"? Пункт 2 ст. 145 ГК – императивная или диспозитивная норма? Следует ли различать право собственности на фотографию и право на ее использование? Может ли лицензиат бессрочно эксплуатировать фотографическое произведение, прикрываясь общей формулировкой п. 2 ст. 145 ГК о позировании, изображенного на фото лица за плату? Рингтоны – простенькие музыкальные произведения без слов, мелодии, некоторые – из нескольких нот, т.н. произведения малых форм. (И здесь вспоминаем о переписке П.И. Чайковского с баронессой Н.Ф. фон-Мекк о должной неразрывной связи мелодии с гармонией и ритмом – общее место в теории авторского права, предопределившее подход законодателя и концепцию правового регулирования. Здесь же обращаемся к новейшему (в Казахстане) тренду – презумпции творческого характера.)

На мой взгляд дело было рассмотрено на высшем профессиональном уровне!