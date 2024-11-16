Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер выплатит 850 тысяч тенге владельцам магазина и ресторана за скандальное видео в Атырау

Блогер выплатит 850 тысяч тенге владельцам магазина и ресторана за скандальное видео в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 11:59 Фото: pixabay
Конфликт владельцев магазина и ресторана в Атырау с местным блогером закончился судебным разбирательством и победой истцов, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что все началось с того, что блогер пришла в магазин и ей не понравились товары. Свое недовольство она высказала владелице торговой точки. Между ними завязалась ссора. Женщины даже подрались.

"Блогер успела снять на видео происходящее. В ответ камеру включила и дочь хозяйки магазина, а после выложила в соцсети. В итоге дело дошло до суда. Обеих женщин привлекли к административной ответственности за хулиганство. Однако на этом конфликт не закончился".

К разбирательствам присоединился второй истец – владелец ресторана. Он родственник хозяйки магазина. Оказалось, что ранее блогер пришла в его заведение, где проходила свадьба, и начала транслировать торжество в прямом эфире. При этом женщина утверждала, что в заведении работают несовершеннолетние. Из-за этого свадьба сорвалась: артистов отпустили, разочарованные гости разошлись, а недовольные жених и невеста отказались платить за несостоявшийся банкет.

Ресторатор подал в суд на блогера, а она в свою очередь подала встречный иск – о взыскании морального вреда и опровержении недостоверных сведений, указывая, что дочь истца выложила видео ссоры в магазине с ее участием без согласия.

Суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки. А вот встречный иск блогера удовлетворен частично: с истцов взысканы 250 тыс. тенге компенсации морального вреда за незаконное использование изображения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что российская блогерша Настя Ивлеева вступила в скандал с певцом Филиппом Киркоровым, который в очередной раз высказался о "голой вечеринке". 


Читайте также

Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Окутанный снегом город близ Алматы показали с высоты птичьего полета
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Сахибам Садырова
Атырау 2024 год Блогеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
снег в Алматы в ноябре
Временное потепление и снова осадки: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: