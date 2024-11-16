Блогер выплатит 850 тысяч тенге владельцам магазина и ресторана за скандальное видео в Атырау

Конфликт владельцев магазина и ресторана в Атырау с местным блогером закончился судебным разбирательством и победой истцов, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что все началось с того, что блогер пришла в магазин и ей не понравились товары. Свое недовольство она высказала владелице торговой точки. Между ними завязалась ссора. Женщины даже подрались.

"Блогер успела снять на видео происходящее. В ответ камеру включила и дочь хозяйки магазина, а после выложила в соцсети. В итоге дело дошло до суда. Обеих женщин привлекли к административной ответственности за хулиганство. Однако на этом конфликт не закончился".

К разбирательствам присоединился второй истец – владелец ресторана. Он родственник хозяйки магазина. Оказалось, что ранее блогер пришла в его заведение, где проходила свадьба, и начала транслировать торжество в прямом эфире. При этом женщина утверждала, что в заведении работают несовершеннолетние. Из-за этого свадьба сорвалась: артистов отпустили, разочарованные гости разошлись, а недовольные жених и невеста отказались платить за несостоявшийся банкет.

Ресторатор подал в суд на блогера, а она в свою очередь подала встречный иск – о взыскании морального вреда и опровержении недостоверных сведений, указывая, что дочь истца выложила видео ссоры в магазине с ее участием без согласия.

Суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки. А вот встречный иск блогера удовлетворен частично: с истцов взысканы 250 тыс. тенге компенсации морального вреда за незаконное использование изображения в социальных сетях.

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