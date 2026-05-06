Мнения

Призыв на срочную службу и кредиты: какие финансовые гарантии действуют для военнослужащих

Фото: Дмитрий Дегтярев
С мая по октябрь в Казахстане проходит очередной призыв на срочную воинскую службу и воинские сборы.

И для многих молодых людей одним из самых актуальных вопросов остаются кредитные обязательства: что будет с действующими займами во время службы и не приведет ли это к росту долговой нагрузки.

Сегодня этот вопрос уже урегулирован на законодательном уровне. Для военнослужащих срочной службы предусмотрены специальные меры финансовой защиты, которые позволяют временно снизить кредитную нагрузку и сосредоточиться на прохождении службы.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

графика о призывниках и кредитах, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 12:12

Фото: АРРФР

Кредиты автоматически приостанавливаются на период службы

С августа 2024 года в Казахстане действуют изменения в законах "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовой деятельности", предусматривающие обязательное предоставление отсрочки по банковским займам и микрокредитам для военнослужащих срочной службы.

Механизм работает автоматически: на период прохождения службы приостанавливаются выплаты как по основному долгу, так и по начисленному вознаграждению. Кроме того, в это время не начисляются проценты, штрафы и пени, то есть задолженность фактически не увеличивается.

Дополнительно отсрочка сохраняется еще в течение 60 календарных дней после завершения службы. Такой переходный период позволяет военнослужащему вернуться к обычному графику платежей без резкого финансового давления и адаптироваться после демобилизации.

Важный момент: призывнику не требуется самостоятельно обращаться в банк, подавать заявления или оформлять дополнительные документы. Процедура предоставления отсрочки осуществляется автоматически на основании сведений, поступающих из государственных информационных систем.

По состоянию на май 2026 года отсрочкой по кредитам уже воспользовались 36,5 тысячи военнослужащих на общую сумму 7,7 млрд тенге.

На время службы приостанавливается и взыскание задолженности

Законодательством также предусмотрены меры защиты для граждан, у которых кредитные обязательства уже перешли в стадию взыскания.

Если до призыва по займу уже было вынесено судебное решение, оформлена исполнительная надпись либо заключено соглашение о погашении задолженности, такие процедуры временно приостанавливаются на весь период прохождения срочной службы.

Это позволяет исключить ситуацию, при которой взыскание продолжается, а финансовая нагрузка сохраняется для самого военнослужащего или членов его семьи. По сути, государство предоставляет возможность временно "заморозить" обязательства и вернуться к их урегулированию после завершения службы.

Военнослужащим срочной службы больше не выдают новые кредиты

С 31 августа 2025 года в Казахстане действует еще одна мера финансовой защиты: банкам и микрофинансовым организациям запрещено выдавать кредиты военнослужащим срочной службы.

Теперь при рассмотрении заявки финансовые организации обязаны проверять статус клиента через кредитные бюро. Если в кредитной истории отражен статус военнослужащего срочной службы, оформление нового займа становится невозможным.

Данная мера направлена на предотвращение дополнительной закредитованности в период службы, когда человек ограничен в возможности полноценно управлять своими финансами и исполнять новые обязательства.

Почему эти изменения важны

Ранее одной из наиболее распространенных проблем была ситуация, когда во время службы кредиты продолжали обслуживаться в обычном режиме: начислялись проценты, штрафы и пени, а обязательства фактически ложились на родителей или близких родственников призывника.

Это нередко приводило к росту задолженности, ухудшению кредитной истории и дополнительной финансовой нагрузке на семью.

Сегодня действующие механизмы позволяют существенно снизить подобные риски. На период службы для военнослужащего фактически вводится финансовая "пауза": обязательства временно приостанавливаются, новые займы не оформляются, а меры взыскания замораживаются.

Что важно учитывать после демобилизации

При этом необходимо понимать, что речь идет именно об отсрочке, а не о списании кредита. После завершения службы обязательства сохраняются.

В течение 60 дней после демобилизации продолжает действовать льготный период, однако затем выплаты по кредиту возобновляются в соответствии с графиком платежей.

Поэтому после завершения службы важно заранее оценить свое финансовое положение, при необходимости связаться с банком и подготовиться к восстановлению регулярных выплат, чтобы избежать просрочек.

Дополнительные социальные гарантии

Помимо кредитных послаблений, государством предусмотрены и другие меры поддержки военнослужащих срочной службы.

На период службы за призывником сохраняется рабочее место, а также предоставляются базовые социальные гарантии, включая обеспечение питанием, проживанием и медицинским обслуживанием.

В совокупности эти меры позволяют снизить как финансовую, так и бытовую нагрузку на период прохождения службы.

Рекомендации призывникам

Перед призывом рекомендуется проверить наличие действующих кредитов и задолженностей, а также убедиться в актуальности контактных данных, указанных в банках и МФО. Это позволит своевременно получать уведомления и избежать возможных недоразумений.

Также желательно отказаться от оформления новых кредитов непосредственно перед службой без крайней необходимости, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку.

После демобилизации важно заранее спланировать возвращение к регулярным платежам и восстановлению привычного финансового режима.

Сегодня призыв на срочную воинскую службу уже не сопровождается теми финансовыми рисками, которые раньше создавали серьезные трудности для многих семей. Действующие меры позволяют военнослужащим проходить службу без опасений, что за это время накопятся проценты, штрафы или новые долги.

Фото Александр Терентьев
Александр Терентьев
Директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР
