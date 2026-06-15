Когда сетевой бизнес становится ловушкой: что важно знать гражданам старшего поколения

Обещания дополнительного дохода, финансовой независимости и общения с единомышленниками звучат привлекательно в любом возрасте.

Однако именно на этих ожиданиях нередко строятся мошеннические схемы, которые маскируются под сетевой бизнес, инвестиционные клубы, программы оздоровления или сообщества взаимопомощи. Особенно уязвимыми перед подобными предложениями могут оказаться граждане старшего поколения.

Как работают подобные схемы, какие признаки должны насторожить и как защитить себя и своих близких, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"Стабильный доход на пенсии": как не стать участником сомнительной схемы

65-летняя Гульмира Ж. из небольшого города долгое время искала возможность дополнительного заработка. Пенсии хватало на основные расходы, однако хотелось помогать внукам и откладывать деньги на лечение.

Однажды ее пригласили на презентацию компании, которая якобы занималась продажей товаров для здоровья. Организаторы рассказывали о том, что тысячи людей уже получают стабильный доход, путешествуют и живут без финансовых проблем. На сцене выступали успешные участники, демонстрировались фотографии дорогих автомобилей и рассказывались истории о том, как обычные пенсионеры смогли существенно улучшить свое материальное положение.

Для начала участия необходимо было приобрести стартовый пакет продукции стоимостью около 300 тысяч тенге. Организаторы уверяли, что вложенные средства быстро окупятся, если активно привлекать новых участников.

Гульмира оформила кредит, приобрела продукцию и начала приглашать знакомых. Однако вскоре выяснилось, что товар практически не пользуется спросом, а основной доход формируется не за счет продаж, а благодаря привлечению новых людей. Через несколько месяцев поток новичков иссяк, выплаты прекратились, а кредитные обязательства остались.

Реальный кейс

В конце 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, жертвами которой стали преимущественно пенсионеры. Организаторы предлагали гражданам приобретать биологически активные добавки и одновременно обещали высокий доход за привлечение новых участников.

Размер первоначальных вложений составлял от 7 500 тенге до 2 миллионов тенге, а обещанная доходность достигала сотен процентов. В результате в схему было привлечено более 286 миллионов тенге.

Ключевой источник дохода строился не на продаже продукции, а на постоянном привлечении новых людей. Именно это является одним из главных признаков финансовой пирамиды. Когда деньги поступают преимущественно от новых участников, а не от реальной продажи товаров или услуг, такая система рано или поздно рушится.

Фото: АРРФР

"Закрытый инвестиционный клуб": почему выплаты закончились вместе с новыми участниками

Пенсионер Серик А. узнал о закрытом инвестиционном клубе от бывшего коллеги. Тот рассказал, что участники вкладывают деньги в перспективные проекты и получают высокий ежемесячный доход.

На встрече организаторы говорили уверенно и профессионально. Они использовали финансовые термины, демонстрировали графики и рассказывали о международных проектах. Для вступления требовалось внести 500 тысяч тенге.

Особенно убедительным выглядел аргумент о том, что прибыль уже получают тысячи участников по всей стране. Дополнительно начислялись бонусы за привлечение новых людей.

Первые месяцы Серик действительно получал выплаты. Это укрепило доверие и подтолкнуло его вложить еще больше средств. Позже он убедил присоединиться дочь и нескольких знакомых.

Через некоторое время выплаты начали задерживаться, а затем прекратились совсем. Как оказалось, никаких крупных инвестиционных проектов не существовало. Деньги новым участникам выплачивались за счет взносов тех, кто присоединился позже.

Подобные схемы могут выглядеть современно и солидно, использовать красивые презентации и располагаться в престижных офисах. Однако принцип остается неизменным: деньги поступают не от реальной деятельности, а от новых вкладчиков.

Реальный кейс

Еще один известный пример связан с проектами Life is Good и Hermes Management. Организаторы убеждали граждан инвестировать средства под высокий процент и обещали стабильный доход в течение многих лет.

В одном из расследованных эпизодов участникам предлагали вложить более тысячи евро и рассчитывать на доходность свыше 20% годовых. Впоследствии деятельность схемы была признана незаконной, а ее организаторы привлечены к ответственности.

Почему мошенники делают ставку на граждан старшего поколения

Мошенники тщательно изучают свою аудиторию и используют особенности человеческой психологии.

Во-первых, многие люди старшего возраста больше доверяют личному общению, чем информации из интернета. Если предложение поступает от знакомого человека, бывшего коллеги или соседа, оно кажется более надежным.

Во-вторых, даже небольшой дополнительный доход может стать серьезным аргументом для человека, живущего на пенсию. Именно поэтому обещания финансовой независимости оказываются столь привлекательными.

В-третьих, злоумышленники активно создают ощущение сообщества и поддержки. Они организуют встречи, поздравляют участников с праздниками, проводят совместные мероприятия и формируют атмосферу дружеского клуба. В результате людям становится психологически сложно усомниться в честности организаторов.

Кроме того, мошенники часто используют эмоциональное давление. Они убеждают, что предложение действует ограниченное время, количество мест заканчивается, а промедление приведет к потере уникальной возможности заработать.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, только за 2025 год расследования по финансовым пирамидам затронули почти 21,5 тысячи вкладчиков, а общий ущерб превысил 20 миллиардов тенге. При этом правоохранительным органам удалось возместить более 12 миллиардов тенге потерянных средств.

Под какие проекты чаще всего маскируются финансовые пирамиды

Сегодня мошеннические схемы могут принимать самые разные формы.

Это могут быть компании по продаже биологически активных добавок, косметики или товаров для здоровья. Иногда проекты позиционируются как образовательные программы, бизнес-клубы или школы финансовой грамотности.

Все чаще встречаются псевдоинвестиционные платформы, обещающие доход от криптовалют, искусственного интеллекта, международной торговли или инновационных технологий.

Отдельную категорию составляют различные кооперативы и кассы взаимопомощи, участникам которых обещают высокую доходность или выгодные условия приобретения жилья и автомобилей.

Несмотря на различия в названиях и легендах, признаки мошенничества обычно остаются одинаковыми.

Какие сигналы должны насторожить

Обещания высокой прибыли без риска. Если вам гарантируют высокий доход независимо от ситуации на рынке, стоит проявить осторожность. В реальной жизни любые инвестиции связаны с риском.

Необходимость привлекать новых участников. Когда основной заработок зависит от приглашения друзей, родственников и знакомых, это серьезный повод задуматься.

Давление и спешка. Фразы вроде "только сегодня", "последний шанс" или "мест осталось совсем мало" часто используются для того, чтобы человек не успел проверить информацию.

Отсутствие понятной информации. Если организаторы не могут простыми словами объяснить, откуда берется прибыль и как именно работает бизнес, это тревожный сигнал.

Демонстрация роскошной жизни. Дорогие автомобили, путешествия, фотографии успешных участников и эмоциональные истории успеха нередко используются как инструмент воздействия на потенциальных жертв.

Требование крупных вложений. Чем настойчивее вас убеждают вложить значительную сумму или оформить кредит, тем осторожнее следует относиться к подобному предложению.

Как проверить компанию перед вложением денег

Прежде всего необходимо убедиться, что организация официально зарегистрирована и имеет право заниматься заявленной деятельностью.

Если речь идет об инвестициях, следует проверить наличие необходимых лицензий и разрешений.

Полезно изучить отзывы не только на сайте самой компании, но и на независимых площадках. При этом важно помнить, что мошенники нередко публикуют большое количество заказных положительных комментариев.

Не стоит принимать решение сразу после презентации или разговора с представителем компании. Лучше взять паузу и обсудить предложение с родственниками или знакомыми, которые хорошо разбираются в финансах.

Также полезно задать несколько простых вопросов:

Откуда формируется прибыль?

Какие существуют риски?

Можно ли вернуть вложенные средства?

Есть ли официальный договор?

Что произойдет, если перестать привлекать новых участников?

Если на эти вопросы отвечают уклончиво или переводят разговор на перспективы заработка, лучше отказаться от участия.

Как защитить себя и близких

Людям старшего поколения особенно важно помнить простое правило: чем привлекательнее выглядит предложение, тем внимательнее его нужно проверять.

Не стоит вкладывать последние накопления в проекты, механизм работы которых остается непонятным. Нельзя оформлять кредиты ради участия в бизнесе или инвестиционной программе.

Важно обсуждать подобные предложения с родственниками. Свежий взгляд со стороны часто помогает заметить риски, которые сложно увидеть под воздействием эмоций и обещаний быстрой прибыли.

Если вас убеждают хранить участие в проекте в тайне или не советоваться с близкими, это серьезный повод отказаться от сотрудничества.