Более 6,3 млн подключений: как сервис "Стоп-кредит" помогает предотвратить мошеннические займы

По данным Первого кредитного бюро, услугой "Стоп-кредит" воспользовались уже более 6,3 млн раз. При этом, согласно социологическому исследованию по финансовой грамотности, проведенному в 2025 году, каждый второй казахстанец опасается, что кредит может быть оформлен на его имя без согласия.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Представьте ситуацию: человек направил копию удостоверения личности для трудоустройства, аренды жилья или участия в рекламной акции, а спустя некоторое время получает уведомление о попытке оформления кредита на свое имя. Возможен и другой сценарий: гражданину звонят лица, представляющиеся сотрудниками банка или правоохранительных органов, сообщают о "подозрительной операции" и под различными предлогами убеждают предоставить персональные данные или подтвердить определенные действия. В результате мошенники получают необходимую информацию и пытаются оформить заем на имя жертвы.

Подобные случаи уже давно перестали быть единичными. На фоне роста цифрового мошенничества сервис "Стоп-кредит" становится одним из наиболее востребованных инструментов финансовой безопасности, позволяя гражданам заранее ограничить возможность оформления займов на свое имя.

Защита до возникновения проблемы

"Стоп-кредит" – это государственная услуга добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Она позволяет гражданину самостоятельно установить запрет на выдачу новых кредитов на свое имя.

Сервис доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Ограничение действует бессрочно и может быть снято только самим владельцем данных.

Главное преимущество услуги заключается в том, что она помогает предотвратить проблему еще до ее возникновения. Вместо того, чтобы впоследствии оспаривать незаконно оформленный кредит, обращаться в финансовые организации и доказывать факт мошенничества, человек может заранее исключить саму возможность получения займа на свое имя.

В условиях активной цифровизации финансовых услуг такой подход становится особенно актуальным. Чем больше операций совершается в онлайн-формате, тем выше значение инструментов профилактической защиты.

Когда может пригодиться "Стоп-кредит"

Многие считают, что мошенники могут оформить кредит только после кражи документов. На практике способов получить чужие данные гораздо больше. Например, человек размещает резюме на сайте вакансий и по просьбе потенциального работодателя направляет копию удостоверения личности. Позже выясняется, что компания оказалась фиктивной, а персональные данные попали в руки злоумышленников.

Другой распространенный случай связан с интернет-покупками. Под предлогом оформления доставки или подтверждения оплаты мошенники просят перейти по ссылке, ввести персональные данные или реквизиты банковской карты. В дальнейшем эта информация может использоваться для попытки оформления кредита.

Еще один риск связан с утечками персональных данных. Даже если человек никогда не передавал документы посторонним лицам, его информация может оказаться в открытом доступе в результате взлома базы данных или компрометации учетной записи.

В подобных ситуациях установленный запрет становится дополнительным уровнем защиты и существенно снижает риск оформления займа без ведома владельца данных.

Фото: АРРФР

Как работает сервис

После подключения услуги информация о добровольном отказе отображается в кредитной истории гражданина и становится доступной финансовым организациям при рассмотрении заявок.

Если на имя человека поступает запрос на оформление кредита или микрозайма, банк или микрофинансовая организация обязаны увидеть действующее ограничение и отказать в выдаче средств.

Таким образом, сервис помогает защититься не только от случаев использования украденных персональных данных, но и от ситуаций, когда человека пытаются убедить самостоятельно оформить заем под психологическим давлением.

Мошенники нередко используют легенды о "спасении денег", "безопасном счете", "специальной операции банка" или "защите средств от злоумышленников". В подобных случаях установленный запрет становится дополнительным барьером, который может помешать реализации мошеннической схемы.

Подключение занимает несколько минут

Подключить услугу можно через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile.

Для этого необходимо авторизоваться в системе, выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов", заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной цифровой подписи.

После обработки заявления информация об установленном ограничении появится в личном кабинете пользователя. При необходимости запрет можно снять в любое время в том же разделе, также подтвердив действие с помощью ЭЦП.

Важная норма, усилившая защиту граждан

С 1 сентября 2024 года в Казахстане действует важное законодательное изменение, направленное на усиление защиты граждан от кредитного мошенничества.

Если кредит или микрозаем был оформлен в период действия добровольного отказа, банк или микрофинансовая организация обязаны списать такую задолженность.

Иными словами, если финансовая организация проигнорировала установленный запрет и все же выдала заем, ответственность за последствия ложится уже не на гражданина, а на кредитора.

Это делает сервис не просто техническим ограничением, а полноценным инструментом финансовой и правовой защиты.

От каких рисков помогает защититься "Стоп-кредит"

Сервис позволяет снизить риск сразу нескольких распространенных угроз.

Во-первых, он препятствует оформлению кредитов по украденным персональным данным. Даже если злоумышленники получили доступ к документам или другой информации о человеке, система должна автоматически отклонить заявку.

Во-вторых, сервис помогает защититься от оформления займов через скомпрометированный онлайн-банкинг. Даже получив доступ к учетной записи пользователя, мошенники столкнутся с действующим ограничением.

В-третьих, он снижает эффективность схем с участием псевдосотрудников банков.

Представьте ситуацию: человеку звонит якобы сотрудник службы безопасности и сообщает, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Для "защиты средств" ему предлагают самостоятельно оформить заем и перевести деньги на специальный "безопасный счет". Подобные схемы остаются одними из самых распространенных. Если на гражданина установлен добровольный запрет, оформить кредит будет значительно сложнее, а значит, мошенники не смогут реализовать свой сценарий до конца.

Кроме того, сервис может стать дополнительной защитой в ситуациях психологического давления со стороны третьих лиц, когда человека убеждают взять заем вопреки его интересам.

Когда мошенники используют сам сервис для обмана

Популярность "Стоп-кредит" привела и к появлению новых мошеннических схем.

Злоумышленники звонят гражданам от имени банков или служб безопасности и сообщают, что на их имя якобы уже подана заявка на кредит. Затем человеку предлагают срочно подключить защиту и направляют ссылку для активации услуги.

На самом деле ссылка ведет на поддельный сайт, где мошенники собирают персональные данные, банковские реквизиты или получают доступ к устройству пользователя.

Важно помнить: подключить или отключить сервис "Стоп-кредит" можно только самостоятельно через официальный портал eGov.kz или приложение eGov Mobile.

Ни один банк не направляет сторонние ссылки для активации услуги и не просит сообщать данные для ее подключения по телефону.

Не забывайте о безопасности ЭЦП

Поскольку подключение услуги требует использования электронной цифровой подписи, важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

Не передавайте ЭЦП третьим лицам, не отправляйте файлы ключей через мессенджеры и электронную почту, используйте надежные пароли и храните ключи только на защищенных устройствах.

Если есть основания полагать, что доступ к ЭЦП получил посторонний человек, сертификаты необходимо перевыпустить как можно быстрее.

Простое решение, которое может уберечь от серьезных проблем

На практике многие начинают задумываться о защите персональных данных уже после неприятных ситуаций: потери документов, взлома аккаунта или попытки оформить кредит без их ведома.

Между тем сервис "Стоп-кредит" позволяет действовать на опережение. Его подключение занимает всего несколько минут, не требует финансовых затрат и при этом может помочь избежать серьезных финансовых потерь, длительных разбирательств и лишнего стресса.

В последние годы мошенники все чаще охотятся не за деньгами на счетах, а за возможностью оформить кредит на имя другого человека. При этом жертвой может стать практически любой – студент, пенсионер, государственный служащий или предприниматель.

Именно поэтому рекомендую рассматривать "Стоп-кредит" не как инструмент для экстренных случаев, а как одну из мер профилактики финансовых рисков. Особенно это актуально для граждан, которые не планируют оформлять кредит или микрозаем в ближайшее время и хотят заранее защитить себя от незаконного использования своих персональных данных.

Подключение сервиса занимает всего несколько минут, но может защитить от крупных финансовых потерь и долгих разбирательств. Это простой инструмент, который помогает сохранить контроль над своими данными, своими финансами и своим спокойствием.