Новая Конституция Республики Казахстан: что изменилось по существу

С 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституции, принятая на республиканском референдуме 15 марта. Прежняя редакция действовала с 30 августа 1995 года и за это время изменялась семь раз.

Нынешняя реформа принципиально иная по масштабу: переработано свыше 80% текста, затронуты структура высших органов власти, каталог прав и механизм конституционного контроля.

Ниже – разбор изменений, которые непосредственно влияют на правоприменение: на работу бизнеса, юридическую практику и объем гарантий, доступных гражданину.

Анализ намеренно оставляет в стороне политическую составляющую реформы и сосредоточен на нормативных последствиях. Важно учитывать, что новая редакция не только расширяет отдельные права, но и переносит ряд гарантий с конституционного уровня на уровень текущего законодательства. Оба направления требуют внимания.

Защита персональных данных на конституционном уровне

Наиболее значимое изменение для IT-практики и компаний, обрабатывающих данные. Прежняя ст. 18 гарантировала неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, однако прямого упоминания персональных данных не содержала. Регулирование в этой сфере опиралось на Закон РК "О персональных данных и их защите" и подзаконные акты, не имея конституционного основания.

Пункт 1 ст. 21 новой редакции прямо закрепляет защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Пункт 2 распространяет аналогичную формулировку на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, передаваемых средствами связи.

Практическое значение нормы шире, чем декларативное. Прямое конституционное закрепление обработки данных и цифровых технологий задает высшую точку отсчета при оценке баланса между интересами оператора и правами субъекта данных. Конституция сохраняет прямое действие (ст. 5), а гражданин вправе обращаться в Конституционный суд напрямую. Это укрепляет позицию субъекта данных как в конституционном производстве, так и в обычном судебном процессе. Для операторов вывод следующий: регуляторное давление в сфере персональных данных получило конституционную опору и в обозримой перспективе будет усиливаться.

Интеллектуальная собственность

Пункт 2 ст. 23 впервые прямо закрепляет охрану интеллектуальной собственности законом. В редакции 1995 года самостоятельной нормы такого содержания не было. Для IT-сектора, медиа и иных отраслей, чья деятельность строится на правах и лицензиях, это изменение поднимает институт интеллектуальной собственности на конституционный уровень наряду со свободой научного, технического и художественного творчества.

Переход к однопалатному Курултаю

Ключевое изменение в системе органов власти. Двухпалатный Парламент в составе Сената и Мажилиса заменен однопалатным Курултаем: 145 депутатов, срок полномочий пять лет, пропорциональная система по единому общенациональному избирательному округу (ст. 53) (то есть, избиратели голосуют за партийные списки в масштабе всей страны, а не за отдельных кандидатов от территориальных округов; места в Курултае распределяются между партиями пропорционально полученным голосам).

Для правоприменения наиболее существенны последствия для законодательного процесса. Прежняя процедура предполагала последовательное рассмотрение в Мажилисе и Сенате, работу согласительных комиссий и двойное преодоление возражений президента. Новая процедура упрощена: закон принимается Курултаем и в течение десяти дней направляется президенту (ст. 60). Возражения президента преодолеваются большинством в две трети голосов по обычным законам и в три четверти – по конституционным (ст. 56).

Сокращение процедуры с высокой вероятностью ускорит цикл принятия законов. Для бизнеса это имеет двойственный эффект: необходимые поправки могут приниматься оперативнее, но с той же скоростью будут вводиться и обременительные новеллы. Требования к мониторингу законотворческой повестки, соответственно, возрастают.

Одновременно введены два новых института.

Вице-президент (ст. 49) назначается президентом с согласия Курултая и занимает первое место в порядке замещения должности президента при досрочном прекращении полномочий.

Қазақстан Халық Кеңесі – Народный совет (ст. 70–71) – учрежден как высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы и инициативы о назначении референдума. Наличие права законодательной инициативы отличает его от прежних совещательных структур и придает ему реальную роль в нормотворческом процессе.

Адвокатура и административное судопроизводство

Впервые в истории казахстанской Конституции адвокатуре посвящена отдельная статья (ст. 86). Ранее текст ограничивался общим правом на квалифицированную юридическую помощь. Закрепление адвокатской деятельности как самостоятельного конституционного института укрепляет ее правовой статус.

Пункт 2 ст. 76 прямо называет административное судопроизводство в числе форм осуществления судебной власти. Административная юстиция получила практическое развитие с введением Административного процедурно-процессуального кодекса, однако конституционного упоминания до настоящего времени не имела. Прямое закрепление подтверждает статус споров с участием государства как самостоятельной формы правосудия.

Расширение процессуальных гарантий

Новая редакция вводит две гарантии, ранее не имевшие конституционного закрепления.

Пункт 3 ст. 18 обязывает разъяснять задержанному в момент задержания основания ограничения свободы и его права. Норма по содержанию соответствует принципу, известному в мировой практике как "правило Миранды", и ранее на конституционном уровне прямо не формулировалась.

Пункт 6 ст. 15 закрепляет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов и должностных лиц. Соответствующий механизм существовал в отраслевом законодательстве, однако прямого конституционного основания не имел. Теперь требование к государству опирается непосредственно на норму Конституции.

Гарантии, перенесенные на уровень закона

Объективный анализ требует отметить и обратную тенденцию. Ряд гарантий, закрепленных в редакции 1995 года непосредственно в тексте Конституции, в новой редакции сформулирован с отсылкой к закону. Это означает, что их конкретное содержание определяется текущим законодательством и может изменяться в общем порядке.

Высшее образование. Прежняя ст. 30 гарантировала право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении. Пункт 2 ст. 33 новой редакции закрепляет право на получение высшего образования "в соответствии с законом". Гарантия конкурсной бесплатности в прежней прямой формулировке из конституционного текста исключена; объем права определяется законом.

Срок задержания без судебного решения. Прежний п. 2 ст. 16 устанавливал предельный срок задержания без санкции суда – не более семидесяти двух часов. Пункт 2 ст. 18 новой редакции формулирует это как недопустимость задержания "свыше сроков, предусмотренных законом". Конкретный предельный срок более не закреплен непосредственно в Конституции и устанавливается отраслевым законодательством.

Соотношение международного и национального права. Это изменение наиболее существенно для трансграничной практики. Прежний п. 3 ст. 4 прямо устанавливал приоритет ратифицированных международных договоров перед законами Республики. В новой ст. 5 такая прямая норма отсутствует: порядок действия международных договоров на территории Республики определяется законами. Дополнительно Конституционный суд наделен полномочием проверять исполнение решений международных организаций и их органов на соответствие Конституции; решения, признанные не соответствующими Конституции, исполнению не подлежат (ст. 73, 75).

Что сохранено без изменений

Основополагающие конституционные принципы сохранены. Смертная казнь запрещена (ст. 17). Семилетний срок полномочий президента и правило о недопустимости избрания одного лица более одного раза сохранены и отнесены к неизменным положениям (ст. 43). Подтверждены унитарность государства и президентская форма правления. Казахский язык остается государственным; русский язык официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским (ст. 9). Земля, недра и иные природные ресурсы принадлежат народу (ст. 8).

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Конституция – это не просто высший закон. Это язык, на котором государство говорит со своими гражданами о главном: о свободе, о собственности, о пределах власти. И то, что в этот язык впервые вошли слова о персональных данных, о цифровых технологиях, об интеллектуальной собственности, – не техническая правка, а признание того, что наша жизнь все больше разворачивается в цифровой среде, и право обязано быть там вместе с человеком.

Я убежден, что ценность Основного закона проверяется не торжественностью формулировок, а тем, работают ли они в реальном деле – когда норма Конституции становится аргументом в суде, опорой для гражданина, границей для государства. Обновленный текст дает для этого больше инструментов, чем прежний. Дело за нами, в том числе, юристами: наполнить эти нормы живым содержанием, довести их до правоприменения, не позволить остаться красивыми словами на бумаге.

Материал носит информационно-разъяснительный характер и не является юридической консультацией. Ссылки на статьи приведены по официальному тексту Конституции Республики Казахстан, размещенному в официальных источниках. При применении конкретных норм рекомендуется сверяться с первоисточником и профильным законодательством.