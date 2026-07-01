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Политика

Женис Касымбек: Новая Конституция – основа дальнейшего развития Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:28 Фото: akorda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы и напомнил, что сегодня, 1 июля 2026 года, официально вступила в силу новая редакция Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, это не просто обновление Основного закона, а новый этап развития нашей страны, который укрепляет демократические институты, гарантии прав и свобод граждан и создает прочную основу для построения справедливого государства.

"По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются масштабные политические реформы. Обновленная Конституция стала фундаментом этих преобразований, определив стратегический курс дальнейшего развития страны, где высшей ценностью являются человек, его жизнь, права и свободы. Особое значение этот день имеет и для нашей столицы. Конституцией закреплено, что статус Астаны определяется Конституционным законом. Это подчеркивает особую роль столицы как политического, административного и общественного центра Казахстана".Женис Касымбек
Женис Касымбек, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:28

Фото: akorda.kz

Статус столицы, как подчеркнул Касымбек, это прежде всего большая ответственность.

"Астана стала площадкой для реализации важнейших государственных инициатив и реформ. Сегодня здесь воплощаются масштабные проекты, развивается современная инфраструктура, создаются новые общественные пространства, совершенствуются транспортная система и социальная сфера. Все это повышает качество жизни горожан и укрепляет роль столицы как ориентира для всех регионов".Женис Касымбек

Далее он отметил, что Конституция предусматривает масштабную трансформацию системы государственного управления.

"Преобразования затрагивают политическую систему, деятельность государственных органов, права и свободы граждан, экономику, а также основополагающие принципы государственного устройства. Ценности, закрепленные в Конституции, уже находят отражение в повседневной жизни. Инициатива "Таза Қазақстан" формирует экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде, а идеологема "Закон и порядок" способствует укреплению правовой культуры, обеспечению общественной безопасности и утверждению верховенства закона. Справедливое общество, сильное государство, чистая окружающая среда и уважение к закону – это не просто принципы Основного закона. Это ориентиры, которые определяют наше общее будущее. Уверен, что, следуя курсу реформ, инициированному главой государства, и объединяя наши усилия, мы продолжим развивать Астану и строить сильный, современный и процветающий Казахстан".Женис Касымбек
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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