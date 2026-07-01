Женис Касымбек: Новая Конституция – основа дальнейшего развития Казахстана

Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы и напомнил, что сегодня, 1 июля 2026 года, официально вступила в силу новая редакция Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, это не просто обновление Основного закона, а новый этап развития нашей страны, который укрепляет демократические институты, гарантии прав и свобод граждан и создает прочную основу для построения справедливого государства.

"По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются масштабные политические реформы. Обновленная Конституция стала фундаментом этих преобразований, определив стратегический курс дальнейшего развития страны, где высшей ценностью являются человек, его жизнь, права и свободы. Особое значение этот день имеет и для нашей столицы. Конституцией закреплено, что статус Астаны определяется Конституционным законом. Это подчеркивает особую роль столицы как политического, административного и общественного центра Казахстана". Женис Касымбек

Статус столицы, как подчеркнул Касымбек, это прежде всего большая ответственность.

"Астана стала площадкой для реализации важнейших государственных инициатив и реформ. Сегодня здесь воплощаются масштабные проекты, развивается современная инфраструктура, создаются новые общественные пространства, совершенствуются транспортная система и социальная сфера. Все это повышает качество жизни горожан и укрепляет роль столицы как ориентира для всех регионов". Женис Касымбек

Далее он отметил, что Конституция предусматривает масштабную трансформацию системы государственного управления.