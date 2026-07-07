Зачем нужна новая правовая политика Казахстана

На прошедшем 15 марта Республиканском референдуме народ однозначно поддержал проект новой Конституции Казахстана.

Конституционные преобразования обусловили необходимость масштабного пересмотра действующего законодательства и принятия новой Концепции правовой политики Казахстана как основополагающего документа, определяющего стратегические направления развития национальной правовой системы. Концепция правовой политики должна отражать новые конституционные ценности, принципы и приоритеты. При этом пересмотр Концепции должен быть необходимым условием полноценной реализации конституционной реформы, обеспечения единства правовой системы и формирования современного, эффективного и ориентированного на человека законодательства.

Влияют ли конституционные новеллы на модернизацию страны

Переход к однопалатной модели парламента – Курултаю, введение должности вице-президента, учреждение Қазақстан Халық Кеңесі как высшего консультативного органа – все это наряду с иными конституционными новеллами глубоко модернизируют устройство государственной власти и выстраивают качественно новую модель взаимодействия общества и государства. Эти институциональные преобразования открывают новый этап развития отечественного конституционализма и одновременно ставят перед юридическим сообществом ряд принципиально новых задач.

Меняется ли содержание конституционных прав казахстанцев и будет ли меняться отраслевое законодательство

Конституционные преобразования существенно расширили содержание ряда фундаментальных прав и гарантий, закрепили новые подходы к защите личности, неприкосновенности частной жизни, персональных данных, права на жилище, возмещению вреда и другим важным вопросам. Это требует дальнейшего переосмысления отраслевого законодательства и правоприменительной практики в русле проводимых в стране конституционных преобразований.

Какие конкретно ориентиры задает Конституция на развитие законодательства

Основной закон страны, обладая высшей юридической силой, задает четкие ориентиры для дальнейшего развития законодательства.

Во-первых, переход к человекоцентричной модели правового регулирования, при которой права и свободы человека рассматриваются как высшая ценность государства.

Во-вторых, повышение качества законодательства через соблюдение принципов:

1. необходимости – принятие нормы должно быть действительно обусловлено наличием проблемы, которую невозможно эффективно решить иными способами;

2. соразмерности – регулирование не должно быть чрезмерным по отношению к преследуемой цели;

3. эффективности (результативность) – норма должна обеспечивать достижение поставленной цели с наименьшими затратами ресурсов и минимальными негативными последствиями.

Эти принципы направлены на исключение избыточного регулирования и повышение результативности принимаемых решений.

В-третьих, развитие цифрового законодательства и внедрение цифровых технологий в правотворческий процесс, что способствует прозрачности и доступности правовой информации.

Будет ли меняться Гражданский кодекс как основной закон развития гражданско-правовых отношений

Принятие новой Конституции создает качественно новую систему нормативно-правовых ориентиров, что требует переосмысления фундаментальных институтов частного права и обсуждения вопроса о разработке новой редакции Гражданского кодекса. Действующий Гражданский кодекс разрабатывался в иных социально-экономических и конституционных условиях. За прошедшие годы существенно изменились экономические отношения, цифровая среда, структура собственности и подходы к защите прав человека. В результате накопилось значительное количество точечных изменений, что снижает системность и внутреннюю согласованность кодекса.

В Конституции впервые установлены стратегические ориентиры государства как развитие инноваций. Что нас ждет в этом отношении

Исключительно важен стратегический выбор государства, в котором интеллектуальный капитал, инновации и творчество рассматриваются как ключевые факторы долгосрочного развития Казахстана. Конституционная защита интеллектуальной собственности создает дополнительные гарантии для авторов, ученых, изобретателей, предпринимателей и инвесторов, способствует развитию науки, культуры и высокотехнологичных отраслей экономики. Тем самым Конституция не только фиксирует достигнутый уровень правовой защиты, но и задает ориентир для дальнейшего совершенствования национальной системы охраны интеллектуальной собственности.

Что мы ждем от новой Концепции правовой политики

Идет только начало обсуждения этой актуальной темы. Но главное одно, что глубокие конституционные преобразования, правозащитная политика президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева устанавливает комплексные меры в сфере защиты прав человека, которые направлены прежде всего на построение справедливого общества как основы для всестороннего прогресса нашей страны. Новая правовая политика станет основой для более эффективной защиты конституционных прав наших граждан и социально-экономического развития нашей страны.

Марат Башимов, генеральный директор Международной ассоциации юристов, доктор юридических наук, профессор, председатель Комиссии по помилованию при президенте РК, председатель Общественного совета Министерства юстиции, член Конституционной комиссии по Конституционной реформе