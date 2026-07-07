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Общество

Из Казахстана открыли новые авиамаршруты в Урумчи и на Иссык-Куль

Аэропорт, аэропорты, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта Казахстана выступило с хорошими новостями к путешественникам. По данным ведомства, открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации, с 26 июня 2026 года следуют рейсы по маршруту Актау – Урумчи (Китай) с частотой 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам – на воздушных судах типа Airbus A320.

Кроме того, с 3 июля запускаются регулярные рейсы по маршруту Астана – Иссык-Куль (Кыргызстан). Полеты будут выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам – также на воздушных судах типа Airbus A320.

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Туристов 29 июня предупреждали об ухудшении эпидемиологической ситуации на популярном курорте. Так, власти Шри-Ланки зафиксировали резкое ухудшение ситуации с распространением лихорадки денге. С начала года заболевание стало причиной смерти 31 человека, при этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 52 000.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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