Звонок, который может стоить вам всех сбережений: как не стать жертвой и соучастником мошенников

Телефонный звонок остается самым распространенным способом интернет-мошенничества. Несмотря на многочисленные предупреждения, ежедневно граждане продолжают терять деньги, оформлять кредиты на свое имя, а также в некоторых случаях становятся соучастниками преступлений.

С чего все начинается

Мошенническая схема начинается со звонка по мессенджеру (WhatsApp). В ходе разговора используются различные легенды, такие как:

сообщение от мобильного оператора о необходимости продлить договор или заменить SIM-карту;

звонок от работников энергоснабжающей организации о срочной замене или поверке электросчетчика;

подтверждение сдачи анализов в медицинском учреждении;

сообщение о доставке посылки, заказного письма или от курьерской службы;

уведомление о якобы подозрительных операциях по банковскому счету;

SMS от eGov 1414.

Потенциальную жертву под вышеуказанными предлогами просят сообщить код из SMS, при этом сервисы могут быть различные, в том числе "eGov" – 1414. После того, как потенциальная жертва сообщила код, начинается самое интересное.

Мошенники получили доступ к вашему счету

Поступает звонок в мессенджере (WhatsApp) от имени службы безопасности банка или сотрудника правоохранительного органа. В некоторых случаях для убеждения граждан звонок переключается в видеоформат, где сидит сотрудник форме, похожей на форму казахстанских правоохранительных органов, с гербом и флагом Казахстана на заднем фоне. В ходе разговора потенциальной жертве сообщают о том, что мошенники получили доступ к ее счету.

Во всех случаях цель одна – заставить человека перестать спокойно анализировать ситуацию и начать выполнять указания незнакомца.

Главное оружие интернет-мошенников – психологическое давление путем использования таких фраз, как: на вас оформляют кредит; ваш счет пытаются взломать; необходимо срочно перевести все денежные средства; сейчас проводится специальная операция; если вы прервете разговор – потеряете деньги.

Чтобы усилить доверие, человека могут несколько раз переключать между якобы разными специалистами: сотрудником банка, следователем, оператором связи, работником Национального банка. На самом деле все это участники одной преступной группы.

"Безопасный" счет

Потенциальной жертве сообщается о том, что проводится операция по установлению мошенников, в связи с чем необходимо перевести все денежные средства на "безопасный", "зеркальный", "застрахованный" счет. В ходе разговора лжесотрудники правоохранительных органов сообщают о том, что, воспользовавшись данными, мошенники якобы оформляют на жертву кредит, а значит, необходимо их опередить и оформить кредит во всех возможных банках, а деньги перевести на все те же "безопасные", "зеркальные" "застрахованные" счета. Именно чувство страха и спешки заставляет человека совершать ошибки.

Что происходит дальше – после того как мошенники завоевали доверие? Они начинают манипулировать действиями потенциальных жертв. В итоге граждане, полагая, что помогают задержать мошенников, переводят свои денежные средства на счета третьих лиц. Оформляют на свое имя кредиты, думая, что тем самым могут остановить действия мошенников. Следует помнить, что сотрудники банков, полиции, прокуратуры, КНБ, Национального банка, оператора связи и иных государственных органов никогда не потребует оформить кредит, перевести деньги или сообщить одноразовый код.

Кто такие дропы

В некоторых случаях мошенники в ходе звонка, манипулируя гражданами, вовлекают жертв мошенничества в свои схемы, связанные с выводом похищенных денежных средств, – так называемое дропперство. Действуя по указаниям мошенников, граждане, сами того не осознавая, передают в их распоряжение свои банковские реквизиты либо по указанию мошенников переводят чужие денежные средства через свои счета, тем самым становясь соучастниками мошеннической схемы по выводу денежных средств. В процессе перевода денежных средств под различными предлогами мошенники вызывают доверие граждан, тем самым вводят их в заблуждение. В подобной схеме гражданин становится так называемым дропом, т. е. лицом, через банковский счет которого проходили похищенные денежные средства.

В сентябре прошлого года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан – введена уголовная ответственность (статья 232-1 УК РК) за передачу банковских реквизитов третьим лицам и осуществление денежных переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение. С момента введения нормы к уголовной ответственности привлечено более 280 лиц. На счетах дропов в текущем году заблокировано около 1 млрд тенге, из них добровольно возвращено около 540 млн тенге.

Как не стать жертвой мошенников

Что делать, если вам позвонили? Самое правильное решение – положить трубку: самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте; при необходимости обратитесь в полицию по каналу 102; не переходите по ссылкам, отправленным во время разговора; никому не сообщайте коды подтверждения; предупредите своих родственников, особенно пожилых людей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям совместно с АО "Казахтелеком" и банками второго уровня только в текущем году удалось предотвратить более 920 фактов интернет-мошенничества, возможная сумма ущерба составляет около 1 млрд тенге (в 2025 году более 230 фактов на сумму более 750 млн тенге).

Мошенники постоянно меняют легенды, но их цель остается неизменной – получить доступ к вашим деньгам или использовать вас для совершения преступления. Если вас торопят, запугивают, требуют сохранить разговор в тайне, оформить кредит, перевести деньги или обещают легкий заработок за использование вашей банковской карты – знайте, перед вами интернет-мошенники.

Бдительность, критическое мышление и отказ выполнять указания незнакомых людей – самая надежная защита от интернет-мошенников. Не становитесь ни их жертвой, ни их соучастником.

