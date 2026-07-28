Конец долговой спирали: как новая платформа Finkelisim меняет правила урегулирования кредитов

Почему заемщикам в Казахстане больше не придется обращаться в каждый банк отдельно и как государство создает новую систему коллективного урегулирования задолженности?

Об этом рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Современная кредитная система позволяет решать множество жизненных задач – приобрести жилье, сделать ремонт, оплатить обучение или другие важные расходы. Однако жизненные обстоятельства могут измениться, и тогда даже добросовестный заемщик может столкнуться с трудностями при погашении нескольких кредитов одновременно.

Особенно сложной становится ситуация, когда обязательства возникли сразу перед несколькими кредиторами – например, перед двумя банками и микрофинансовой организацией. Ранее заемщику приходилось самостоятельно обращаться к каждому кредитору с просьбой о реструктуризации или изменении условий погашения задолженности.

При этом банки и микрофинансовые организации рассматривали обращения независимо друг от друга, не имея полной информации о финансовом положении человека и принятых решениях другими кредиторами.

На практике это нередко приводило к ситуации, когда один или два кредитора соглашались изменить условия кредитования, предоставляли отсрочку либо новый график платежей, тогда как третий отказывал в пересмотре условий. В результате достигнутые договоренности теряли смысл, а заемщик продолжал испытывать серьезные финансовые трудности.

Именно отсутствие единого механизма взаимодействия между кредиторами долгое время оставалось одной из основных проблем при урегулировании задолженности.

Новый подход: удобство вместо бюрократии

Чтобы решить эту задачу, с 1 июля 2026 года в Казахстане запустилась единая цифровая платформа для урегулирования задолженности – Finkelisim. Проект разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Первым кредитным бюро.

Государство построило умный и технологичный механизм, который объединяет кредиторов и заемщика за одним виртуальным столом переговоров.

Платформа работает на базе институтов банковского и микрофинансового омбудсманов по принципу "единого окна".

Главная цель – сделать процесс максимально простым для человека. Теперь вместо множества заявлений в разные организации достаточно подать всего одно через интернет.

Кто и на каких условиях может воспользоваться платформой?

Сервис создан специально для граждан, которым нужна помощь в решении финансовых вопросов по займам.

Подать заявление на сайте finkelisim.kz можно при соблюдении следующих условий:

У вас есть просрочка по потребительским беззалоговым кредитам сроком 90 и более дней. (Ипотека, автокредиты и займы для бизнеса в этой процедуре не участвуют).

Кредиты оформлены одновременно у двух и более кредиторов (банков, МФО или коллекторских агентств).

Общая сумма долга составляет от 150 до 1600 МРП (от 648 750 до 6 920 000 тенге в 2026 году).

По задолженностям еще нет вступивших в силу судебных решений о взыскании или исполнительных надписей нотариуса.

"Режим защиты": спокойствие для заемщика

Одно из самых полезных новшеств платформы – автоматическое включение режима защиты после подачи заявления. Как только документ принят в работу, кредиторам законодательно запрещается требовать досрочного возврата денег, подавать в суд, обращаться к нотариусам или передавать долг коллекторам.

Простота и прозрачность на каждом шаге

Процедура выстроена максимально технологично и понятно:

Безопасный старт: при входе на сайт пользователь проходит биометрическую проверку лица. Это надежно защищает личные данные и исключает мошенничество.

при входе на сайт пользователь проходит биометрическую проверку лица. Это надежно защищает личные данные и исключает мошенничество. Умный сбор данных: платформа сама находит информацию в кредитных бюро, собирает все займы в один список и отправляет их кредиторам для подтверждения.

платформа сама находит информацию в кредитных бюро, собирает все займы в один список и отправляет их кредиторам для подтверждения. Единый график и посильные платежи: система помогает составить один удобный график платежей. Для большинства граждан максимальный срок выплат может достигать 5 лет. Для социально уязвимых слоев населения и получателей адресной социальной помощи предусмотрены более длительные сроки – до 7 лет.

система помогает составить один удобный график платежей. Для большинства граждан максимальный срок выплат может достигать 5 лет. Для социально уязвимых слоев населения и получателей адресной социальной помощи предусмотрены более длительные сроки – до 7 лет. Подписание онлайн: после согласования условий все документы (протокол омбудсмана, соглашения с кредиторами) приходят в личный кабинет, где их можно не спеша подписать с помощью ЭЦП в течение 72 часов.

после согласования условий все документы (протокол омбудсмана, соглашения с кредиторами) приходят в личный кабинет, где их можно не спеша подписать с помощью ЭЦП в течение 72 часов. Один платеж для всех: человек делает всего один взнос по единому графику, а платформа сама распределяет деньги между кредиторами в нужных пропорциях.

Важный социальный плюс: участие в процедуре коллективного урегулирования абсолютно бесплатно для заемщиков.

Это только начало

Запуск Finkelisim – это важный шаг к выстраиванию системной работы с долгами заемщиков. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка создает новую цифровую среду, где граждане и финансовые организации могут легко находить общий язык. Это не просто разовая мера, а начало планомерной работы по созданию инфраструктуры, которая дает каждому человеку понятный и доступный инструмент для восстановления своей финансовой стабильности.