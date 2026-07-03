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Право

В Казахстане заработает платформа коллективного урегулирования задолженности заемщиков

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 11:22 Фото: freepik
Постановлением АРРФР от 25 июня 2026 года утверждены Правила функционирования платформы коллективного урегулирования задолженности заемщиков – физических лиц по договорам потребительского банковского займа и договорам о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченным залогом.

Правила определяют требования к функционированию платформы коллективного урегулирования задолженности заемщиков – физических лиц по договорам потребительского банковского займа и договорам о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченным залогом имущества (платформа), ее функциональным возможностям, информационному взаимодействию, обмену и защите персональных данных, информационной безопасности, разграничению прав доступа пользователей и хранению информации.

Участниками платформы являются банки, филиалы банка-нерезидента РК, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, которым уступлены права (требования) по договору потребительского банковского займа или потребительского микрокредита (далее – коллекторские агентства), финансовый омбудсман, физические лица, подключенные к платформе.

В качестве пользователей платформы выступают участники платформы, а также медиатор, оператор платформы, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, получившие доступ к платформе.

Предусмотрено, что финансовый омбудсман использует платформу для рассмотрения заявлений, организации взаимодействия участников, формирования и подписания протоколов, а также мониторинга процедур коллективного урегулирования задолженности в пределах своих полномочий.

Установлены также требования к функционированию платформы.

Первичная регистрация пользователя на платформе осуществляется посредством его цифровой аутентификации с использованием биометрической аутентификации или электронной цифровой подписи.

На платформе обеспечиваются подача заемщиком заявления на коллективное урегулирование задолженности, автоматизированная проверка заемщика и его обязательств, обмен сведениями с кредиторами, коллекторскими агентствами, формирование проекта единого графика платежей, подписание электронных документов, направление уведомлений и отображение статусов рассмотрения заявления.

Ведение журналов аудита, управление календарем рабочих и выходных дней, хранение электронных документов, а также выгрузка документов и сведений осуществляются на платформе в пределах прав доступа пользователя.

Платформа функционирует круглосуточно, за исключением периодов проведения регламентных, профилактических, восстановительных, аварийных и иных технических работ. Оператор платформы уведомляет пользователей о плановых технических работах путем размещения сообщения на платформе и направления уведомления не позднее чем за один рабочий день до начала таких работ.

Пользовательский интерфейс платформы обеспечивает адаптивность, доступ с компьютеров и мобильных устройств, отображение статуса заявления, необходимых действий, сроков их совершения, последствий неподписания или отказа от подписания документов, сведений о сформированных документах и уведомлениях.

Пользовательский интерфейс платформы разрабатывается и функционирует с учетом требований доступности для лиц с инвалидностью, лиц с нарушениями зрения, слуха, речи, а также другими функциональными ограничениями.

Пользователю предоставляется возможность просмотра, включая, но не ограничиваясь, истории его действий, поданных заявлений, сформированных документов, уведомлений и статусов рассмотрения.

Все действия, включая подачу заявления, предоставление согласий, прохождение идентификации и цифровой аутентификации, получение сведений из шлюза "цифрового правительства" и кредитных бюро, изменение сведений, документов и статусов, подписание документов, направление и получение уведомлений, фиксируются на платформе как цифровые события и отражаются в журнале аудита.

При этом не допускается удаление сведений о действиях пользователей, сформированных документах, статусах заявлений и медиативных соглашений, если такие сведения подтверждают совершение действий на платформе.

Платформа обеспечивает получение и хранение в цифровой форме согласий заемщика на обработку персональных данных, сбор и обработку сведений, составляющих кредитную историю, получение кредитных отчетов из кредитных бюро, и иных цифровых систем, направление уведомлений, а также формирование и хранение электронных документов.

Согласия заемщика хранятся на платформе с фиксацией даты, времени, способа их предоставления, версии текста согласия и идентификатора пользователя. Отзыв согласия осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РК, с сохранением ранее сформированных сведений и документов.

Электронный документ считается подписанным на платформе после успешного прохождения проверки электронной цифровой подписи и сохранения подписанного электронного документа на платформе.

При подписании электронного документа платформа обеспечивает возможность ознакомления подписанта с содержанием документа до его подписания, создание электронной цифровой подписи только после явного подтверждения подписантом действия по подписанию, формирование уведомления о создании и применении электронной цифровой подписи, возможность проверки электронной цифровой подписи, а также сохранения подписанного электронного документа.

При подписании электронных документов от имени юридического лица или филиала платформа обеспечивает проверку полномочий подписанта в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Правила также предусматривают:

  • Защиту персональных данных и информационной безопасности платформы.
  • Требования к электронным документам и хранению информации и т.д.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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